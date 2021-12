Minister zdrowia Adam Niedzielski podzielił się w mediach społecznościowych „czarną statystyką” dotyczącą umieralności na COVID-19 wśród młodych osób. Przy tej okazji po raz kolejny zaapelował, by skorzystać za szczepień przeciwko COVID-19.

Czwarta fala pandemii COVID-19 w Polsce skłania rządzących do wprowadzania kolejnych obostrzeń. W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił pierwszy pakiet ograniczeń, obejmujących przede wszystkim osoby niezaszczepione. Dziś premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu ogłoszone zostaną kolejne ograniczenia. Wiele wskazuje na to, że ponownie uderzą one przede wszystkim w osoby niezaszczepione.

Jednocześnie rządzący przez cały czas apelują, by zdecydować się na szczepienie przeciwko COVID-19. Dotyczy to zarówno osób, które jeszcze tego nie zrobiły, jak również osób zaszczepionych dwiema dawkami, które po upływie pół roku mogą przyjąć dawkę przypominającą.

Zachęcić do szczepień mają również dramatyczne statystyki. O jednej z nich minister zdrowia poinformował na Twitterze. „Od początku stycznia tego roku w starciu z COVID_19 nie poradziło sobie 1085 osób do 44 roku życia. Ta czarna statystyka mogłaby być inna dzięki szczepieniom, gdyż tylko 3% czyli 36 z tych osób było w pełni zaszczepionych” – napisał.

