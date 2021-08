Minister zdrowia Adam Niedzielski za pośrednictwem Twittera zwrócił uwagę na ważny trend. Okazuje się, że wśród osób zakażonych COVID-19 dominują obecnie osoby młodsze. Wśród starszych, gdzie odsetek zaszczepionych jest największy, jest obecnie najmniej nowych zachorowań.

W ostatnim czasie liczba nowych zakażeń COVID-19 nieco rośnie. Coraz częściej pojawiają się głosy o początkach czwartej fali, która może przynieść za sobą nowe obostrzenia. Na razie nie wiadomo, czy i na jaką skalę zostaną one wprowadzone oraz czy obejmą również osoby zaszczepione.

I właśnie do szczepień rząd stara się jak najbardziej zachęcić obywateli. Ostatnio minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił uwagę, że wśród starszych osób, u których współczynnik wyszczepienia jest największy, zachorowań jest teraz stosunkowo niewiele. „Dane z ostatniego miesiąca pokazują, że zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych. Zakażenia wśród osób do 40 lat to ponad 56% zakażeń. Osoby powyżej 60 lat – które są najszerzej zaszczepioną grupą – to jedynie niecałe 20% zakażeń” – napisał.

Minister zdrowia po raz kolejny zaapelował również, by korzystać ze szczepień przeciwko COVID-19.

