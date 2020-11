Minister Kultury Piotr Gliński poinformował o wstrzymaniu wypłat dla artystów w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Program wzbudził wiele kontrowersji, ponieważ ogromne pieniądze miały otrzymać między innymi gwiazdy muzyki popularnej.

400 milionów złotych to pieniądze, jakie w ramach Funduszu Wsparcia Kultury miały trafić do polskich artystów. Jest to forma rekompensaty ostatnie miesiące niemal zamrożonej działalności. Sprawa wywołała wiele kontrowersji.

O ile chyba nikt nie sprzeciwia się przeznaczeniu pieniędzy dla oper, teatrów, filharmonii czy innych instytucji kultury, o tyle zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku muzyki popularnej. Od soboty nie brakuje w tej kwestii krytycznych komentarzy. Setki tysięcy złotych miały bowiem powędrować między innymi do zespołów disco polo, takich jak Weekend czy Bayer Full. Niemałe pieniądze miały otrzymać również gwiazdy pop, między innymi Beata Kozidrak, Justyna Steczkowska czy Kamil Bednarek.

Dziś wicepremier Piotr Gliński poinformował, że wypłaty z Funduszu Wsparcia Kultury zostały wstrzymane. Lista, która została ogłoszona w sobotę, ma trafić do ponownej weryfikacji. „Szanowni Państwo, zamiast projektu ustawy antycelebryckiej zdecydowaliśmy wstrzymać wypłaty FWK do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Instytucje i przedsiębiorcy kultury czekają na to wsparcie” – napisał na Twitterze.

Szanowni Państwo, zamiast projektu ustawy antycelebryckiej zdecydowaliśmy wstrzymać wypłaty FWK do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Instytucje i przedsiębiorcy kultury czekają na to wsparcie. Wkrótce stosowny komunikat @MKiDN_GOV_PL — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) November 15, 2020

Źr.: Twitter/Piotr Gliński