Aż 7 milionów Polaków otrzyma wiadomość z Ministerstwa Zdrowia. Resort chce w ten sposób podziękować za przyjęcie dawki przypominającej szczepionki przeciwko COVID-19 oraz poprosić o zachęcenie do szczepień innych.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że rozpoczęło dziś wysyłkę 7 milionów SMS-ów do osób, które przyjęły już dawkę przypominającą. Ma to być z jednej strony podziękowanie, a z drugiej prośba o namówienie do szczepień innych. „Z jednej strony jest to wiadomość z podziękowaniem za szczepienie, ale też z prośbą o zachęcenie do szczepienia innych osób” – czytamy na rządowej stronie.

O potrzebie przyjmowania dawki przypominającej mówił wielokrotnie między innymi minister zdrowia Adam Niedzielski. „Staramy się w każdy możliwy sposób dotrzeć do jak największej liczby osób z informacją o możliwości zaszczepienia i niezwykłej wadze tego szczepienia. W kontekście nadchodzącej fali Omikrona dawka przypominająca jest naszym najmocniejszym buforem bezpieczeństwa” – mówił.

WIadomość z resortu brzmi następująco: „Dziękujemy, że jesteś wśród zaszczepionych dawką przypominającą. Szczepienie COVID-19 chroni przed Omikronem. Zachęć innych do przyjęcia szczepienia. Więcej: pacjent.gov”.

