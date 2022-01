Misiek z Nadarzyna to najbliższy rywal Marcina Najmana podczas gali MMA-VIP. Do sieci trafiło ostatnio nagranie z jego treningu. Adam Kownacki, znany polski pięściarz, nie wytrzymał ze śmiechu i przygotował przeróbkę z udziałem Miśka.

Gdzie odbędzie się gala Marcina Najmana MMA-VIP? Tego nie wiadomo, ponieważ ostatnia lokalizacja, czyli miasto Wieluń, stała się nieaktualna. Pomimo tego zawodnicy, którzy mają wystąpić na gali przygotowują się do swoich starć.

Jednym z nich jest Misiek z Nadarzyna, czyli postać znana z półświatka gangsterskiego, która od kilku lat regularnie udziela się w internecie. Misiek ma być rywalem właściciela MMA-VIP, czyli Marcina Najmana, o którym ostatnio głośno było za sprawą współpracy z Andrzejem Zielińskim, znanym jako „Słowik” przy promocji gali.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać trening Miśka z Nadarzyna przed walką z Najmanem. Film błyskawicznie rozprzestrzenił się w sieci, a niektórzy z internautów zwyczajnie z niego drwili. Rozbawiła ich postawa Miśka, który ich zdaniem podczas ćwiczeń wyglądał bardzo zabawnie. „Trzymajcie się mocno:) Misiek z Nadarzyna w akcji:) @MarcinNajman wie co robi…jeśli to nie zasłona dymna to będzie „easy job”:):):)” – napisał dziennikarz Bogusław Solecki.

Misiek z Nadarzyna trenuje, Adam Kownacki przerabia nagranie

Trening Miśka z Nadarzyna rozbawił Adama Kownackiego, czyli znanego polskiego pięściarza, który najczęściej toczy swoje pojedynki w Stanach Zjednoczonych. „Baby Face” postanowił przerobić nagranie z treningu i dołożyć do niego wymowny dźwięk.

Kownacki opublikował przeróbkę na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter. Pod film podłożył muzykę z „Manieczek” z charakterystycznym okrzykiem DJ-a „Radom jazda”.