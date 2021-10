Wiceszef MON Marcin Ociepa zapowiedział w piątek, że na granicy wschodniej powstanie trwały mur. Wcześniej o planie mówił również szef MSWiA Mariusz Kamiński. Od tygodni na granicy białoruskiej notuje się ogromny wzrost prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Podczas czwartkowej debaty w Sejmie wzmocnienie granicy wschodniej zapowiadał Kamiński. Szef MSWiA przekonywał, że niebawem granica z Białorusią stanie się „granicą najnowocześniej zabezpieczoną w Europie”. Zapowiedział, że będzie to „nie tylko bariera fizyczna, niezwykle solidna”, ale także systemy elektroniczne. „To będzie nowoczesna granica nie do przejścia” – zapewnił minister.

W piątek informacje te potwierdził wiceszef MON Marcin Ociepa. W Sejmie dziennikarze zapytali go, czy powstanie mur na granicy. „Zapadła decyzja, że oczywiście będziemy budować trwałe ogrodzenie na granicy” – potwierdził Ociepa.

O szczegółach zbyt wiele nie chciał jednak mówić. „To już są pytania o charakterze technicznym, to będzie mur w jakiejś formie, korzystając z doświadczeń międzynarodowych” – mówił wiceszef MON. Pytany, czy będzie to tradycyjny betonowy mur, odparł, że „nie ma decyzji w tej sprawie”.

„Wschodnia granica RP będzie zabezpieczona znacznie bardziej, niż to miało miejsce do tej pory, bo jest to jednocześnie granica wschodnia UE i NATO i mamy tutaj pełne wsparcie naszych sojuszników” – oświadczył wiceszef MON.

Źr. Polsat News