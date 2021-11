Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało kolejny film zarejestrowany na polsko-białoruskiej granicy. Widać na nim, jak obecnie wygląda sytuacja w tym miejscu.

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy wciąż jest napięta. Na miejscu koczuje bowiem gigantyczna grupa imigrantów, która próbuje przedostać się do Polski. Od kilku dni opór stawiają im pogranicznicy, wojsko czy policja. Jak dotąd służbom udaje się powstrzymywać napór nielegalnych imigrantów, jednak niektóre grupy już wkroczyły na teren naszego kraju.

MON opublikował niedawno kolejne nagranie zarejestrowane na polsko-białoruskiej granicy. Widać na nim ogromną grupę imigrantów, którzy koczują w tym miejscu. Przedstawiciele resortu obrony narodowej podkreślają, że znajdują się oni pod ścisłą kontrolą funkcjonariuszy białoruskich służb.

„Migranci koczujący na Białorusi przy granicy z Polską są pod ścisłym nadzorem i kontrolą funkcjonariuszy białoruskich służb” – napisano w opisie pierwszego filmu. Na drugim filmie, który został udostępniony w kolejnym tweecie widać z kolei, że przedstawiciele białoruskich służb faktycznie cały czas znajdują się w pobliżu imigrantów.

„To jest współpraca a nie kontrola. Ci ludzie to nie są ofiary, oni doskonale wiedzą po co tam są i co robią, we współpracy ze służbami białoruski i rosyjskimi” – napisał jeden z internautów, którzy skomentował wpis opublikowany przez MON.

źródło: Twitter/MON