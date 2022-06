Apelowałem o zwiększenie zakresu wsparcia dla Ukrainy – oświadczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON uważa jednak, że nie wszystkie kraje angażują się w pomoc w stopniu wystarczającym.

Szef MON Mariusz Błaszczak bierze udział w spotkaniu ministrów państw NATO. Po pierwszym dniu wydarzenia podzielił się swoja opinią. Jak wyjaśnia, tematem było wsparcie dla Ukrainy.

– Chodzi nam o to, by koordynować nasze wsparcie, aby było ono jeszcze bardziej efektywne. Z polskiego punktu widzenia niepodległa Ukraina oznacza niepodległą Polskę – podkreślił.

Błaszczak zadeklarował gotowość do większej partycypacji w obowiązkach dot. bezpieczeństwa NATO. – . Naszym celem jest to, abyśmy mieli naszą południowo – wschodnią granicę z Ukrainą a nie z Rosją. Mamy wszyscy świadomość tego, że jeśli Rosja podbije Ukrainę to nie zatrzyma się. Będzie szła dalej, bo celem Kremla jest odbudowanie imperium – oświadczył.

– Dziś rozmawialiśmy także w sprawie wypełnienia luk, jakie powstają wśród państw, które są donatorami uzbrojenia dla Ukraina. To są ważne rozmowy. Polska należy do państw, które maja największy wkład we wspieraniu Ukraina, co podkreślił minister obrony Ukrainy – powiedział.

W pewnym momencie pojawił się temat dalszego wsparcia dla Ukrainy. – Możemy być dumni z tego, że Ukraińcy, którzy tak dzielnie walczą o swoją wolność, są wspierani przez Polskę, państwa NATO i państwa współpracujące z nami. Apelowałem także o zwiększenie zakresu wsparcia. Powiem wprost – nie wszystkie państwa angażują się zgodnie z ich możliwościami – dodał.