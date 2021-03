Monika Pawłowska, dotychczas posłanka Lewicy i członkini Wiosny Roberta Biedronia, poinformowała o swoim przejściu do Porozumienia Jarosława Gowina. Zaznaczyła, że nie dołącza do klubu PiS i pozostanie posłanką niezrzeszoną.

To jeden z bardziej zaskakujących transferów w polskim Sejmie. Posłanka Lewicy Monika Pawłowska zdecydowała się na radykalną zmianę barw politycznych i przejście do Porozumienia Jarosława Gowina. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. „Dziękuję za wspólną pracę i działania w ramach Lewicy. Dzisiaj zaczynamy iść inną drogą, ale mam nadzieję, że wciąż w przyjaźni będziemy pracować na rzecz lepszej Polski dla każdej i każdego. Dziś rozpoczynam współpracę z premierem Jarosławem Gowinem” – napisała na Twitterze.

Posłanka poinformowała jednocześnie, że pozostanie niezrzeszona i nie wstąpi do klubu PiS. „Program, jak i praktyka działania politycznego Porozumienia, są w obecnej sytuacji mi najbliższe. To jedyne ugrupowanie szczerze zainteresowane ponadpartyjną współpracą dla dobra Polski. Wstępuję do Porozumienia. Nie wstępuję do KP PiS, pozostaję posłem niezrzeszonym” – zaznaczyła.

Monika Pawłowska stwierdziła również, że jest to decyzja zgoda z jej sumieniem oraz z tym, „do czego zobowiązała się wobec swoich wyborców”.

Monika Pawłowska w Porozumieniu. Gowin reaguje

Na decyzję posłanki zareagował już wicepremier Jarosław Gowin. „Witamy na pokładzie Porozumienia, Monika! To przemyślana decyzja, poprzedzona wieloma rozmowami. Cieszę się, że grono osób uprawiających politykę bez ideologicznego zacietrzewienia i zawziętości poszerza się o Panią Poseł. Zdziałamy razem wiele dobrych rzeczy!” – napisał.

Fakt, że Monika Pawłowska przechodzi do Porozumienia, nie spodobał się wielu osobom. Posłowie i posłanki Lewicy ostro zareagowali na tę decyzję. „Tak się nie robi kolegom i koleżankom ani ludziom, którzy głosowali na Ciebie przeciw PiS. Jedyne humanistyczne wyjaśnienie to szantaż. Jeśli tak, możesz liczyć na pomoc. W innym przypadku pozostaje tylko infamia” – napisał Maciej Gdula.

