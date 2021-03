Podczas konferencji prasowej w szpitalu tymczasowym w Radomiu Mateusz Morawiecki zwrócił się do młodych Polaków. Szef rządu zaapelował do nich, aby nie lekceważyli zagrożenia jakim jest pandemia koronawirusa. Podkreślił, że uznawanie tego jako chorobę starszych ludzi, to poważny błąd.

Od wielu dni sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo zła. Pomimo tego coraz więcej osób jest zmęczonych obostrzeniami. Mateusz Morawiecki zwrócił się przy okazji do młodych, aby nie lekceważyli zagrożenia. „Nie myślmy, że mnie to może nie dotyczyć” – mówił premier. Premier oświadczył, że nie można myśleć, że COVID-19 to choroba osób starszych, a nie młodych. „To błędne myślenie” – podkreślił.

Morawiecki mówił, że nie należy kroczyć drogą takiego myślenia, bo prowadzi to do szybszego i szerszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. „Im więcej osób przestrzega zasad, im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej zwalczymy wirusa. A dzięki szpitalom tymczasowym – jak ten w Radomiu – będziemy mogli też zapewnić wszystkim pacjentom miejsca do leczenia” – powiedział premier.

Morawiecki o szczepionce AstraZeneka

Podczas konferencji pojawił się także temat brytyjskiej szczepionki AstraZeneka. Morawiecki zwrócił uwagę, że Wielka Brytania używa jej „od samego początku, od kiedy szczepionka była dostępna”. „To już jest kilkanaście mln szczepień, czyli państwo bardzo dojrzałe, mające rozbudowane kontrolne procedury, które jednocześnie też w bardzo rygorystyczny sposób są weryfikowane, szczepi AstraZeneką” – powiedział.

„To pokazuje, że podjęliśmy słuszną decyzję o niezawieszeniu tych szczepień”. – ocenił Morawiecki. „Dzisiaj już dostałem rano raport od pana ministra Dworczyka, z którego wynika, że pojawia się zdecydowanie większa liczba chętnych do szczepienia również tą szczepionką. To dobra wiadomość, bo rzeczywiście szczepienia pomagają. Widzimy to bardzo wyraźnie na przykładzie innych krajów” – podkreślił premier.

Nowe zakażenia

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 578 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Mamy więc mniej zachorowań, jednak dane pochodzą z niedzieli, gdy wykonywane jest mniej testów. Resort poinformował również o śmierci 65 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 54 osoby” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 2 073 129 przypadków zakażenia koronawirusem. 49 365 osób nie żyje a 1 676 008 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. dorzeczy.pl