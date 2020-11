Premier Mateusz Morawiecki zareagował na informacje o brakujących respiratorach. Szef rządu przekonuje, że doniesienia te są nieprawdziwe. W swoim oświadczeniu podał liczbę respiratorów, którymi dysponuje Agencja Rezerw Materiałowych.

Służby medyczne w całym kraju walczą z epidemią COVID-19. Gwałtowny wzrost zakażeń w ostatnich tygodniach sprawił, że część placówek ma problemy z wolnymi miejscami. Pojawiły się informacje o brakującym sprzęcie. Tymczasem według resortowych statystyk pacjenci z COVID-19 zajmują 65,54 proc. dostępnych łóżek oraz 76,92 proc. respiratorów.

Do doniesień medialnych odniósł się także premier Mateusz Morawiecki, który określa je mianem fake newsów. „W dyspozycji Agencja Rezerw Materiałowych znajduje się aktualnie 3500 zapasowych respiratorów, których zakupu dokonaliśmy w lecie w ramach przygotowań do jesiennej fali COVID-19. Na bieżąco dokonywane są dodatkowe zakupy” – ogłosił.

Premier przyznał, że w ostatnim miesięcy ARM wydała szpitalom 922 sztuki respiratorów. A w pierwszym tygodniu listopada aż 1000. „W tej chwili każdego dnia z magazynów ARM wyjeżdża ponad 30 TIRów różnego rodzaju sprzętu, który został zakupiony w bieżącym roku w ramach przygotowań do walki z epidemią” – poinformował.

„Wciąż mamy duży zapas respiratorów i są one wydawane według zapotrzebowania zgłaszanego przez służbę zdrowia” – dodał szef rządu.

Premier @MorawieckiM w #Katowice: Apeluję do szpitali: każdy szpital, który się zgłosi do @ARM_GOV_PL otrzyma respiratory. One są ostatnią linią obrony medycznej, są dostępne w związku z zakupami, które wcześniej poczyniliśmy.