Podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki usłyszał pytanie o Daniela Obajtka, który w ostatnim czasie znalazł się pod ostrzałem opozycji. Premier bardzo zdecydowanie stanął w obronie prezesa Orlenu i przedstawił swoją perspektywę na źródła ataków na Obajtka.

Morawiecki usłyszał pytanie, czy Obajtek powinien pokazać swoje oświadczenie majątkowe z czasów, gdy był szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dziennikarze pytali także dlaczego, jego zdaniem, Obajtek je ukrywa.

Premier nie odniósł się bezpośrednio do pytania, bo zwrócił uwagę na szerszy kontekst całej sprawy. „Pan Daniel Obajtek jest osobą, która dokonuje fundamentalnych zmian w polskiej gospodarce, w niezwykle ważnym sektorze energetycznym, budując wielki koncern multienergetyczny.” – przypomniał Morawiecki. „Chyba jest jasne, że w takiej sytuacji musiał nacisnąć na odcisk niejednej grupie interesów” – podkreślił.

Szef rządu pokusił się nawet o wskazanie tych grup. Wymienił m.in. „grupy dostawców czy przedsiębiorców, którzy w inny sposób wyobrażali sobie funkcjonowanie firmy czy koncernu PKN i firm, które się teraz łączą z koncernem”. Morawiecki podkreślił, że rządowe plany „połączeniowe” nie są żadną tajemnicą.

Morawiecki: „Są rzucane kalumnie”

„Jestem przekonany, że z tego względu nastąpił właśnie atak, który sięga do bardzo dawnej przeszłości, co do której osoba nie może się za bardzo w skuteczny sposób bronić, bo są to rzucane kalumnie. W sytuacji, kiedy fakty mogłyby być przedstawione w sposób równorzędny przez drugą stronę jestem przekonany, że wszystko byłoby we właściwy sposób wyjaśnione” – mówił Morawiecki.

„Ale wiemy, jaka jest potężna siła mediów. Mediów, które w sposób skoordynowany prowadzą akcję niszczenia ludzi. Wiemy o takich mechanizmach doskonale. Można wziąć jakiś jeden element wypowiedzi, jedno słowo wyrwać z kontekstu i nadać ten balon do niewyobrażalnych rozmiarów. Potem wykorzystując tę siłę i (…) uderzać w człowieka” – powiedział Morawiecki.

Ocenił, że to, w jaki sposób prezes Obajtek transformuje energetykę, czy pomaga w transformacji energetyki, jest „zasadniczą przyczyną, dla której dzieje się to, co się dzieje”.

Źr. wPolityce.pl