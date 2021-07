Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki zwrócił się do przedstawicieli ruchów przeciwnych szczepieniom. Zapewniał przy okazji, że realizowany przez rząd program szczepień okazał się skuteczny i przynosi rezultaty.

Mateusz Morawiecki przyznał, że bieżące raporty na temat nowych zakażeń nie robią wrażenia na większości Polaków. Premier przypomniał jednak, jak „często nasza przewaga nad covidem okazała się krucha”.

„Chciałbym zaapelować raz jeszcze o szczepienia” – mówił Morawiecki. „To, co dzieje się w Europie Zachodniej wskazuje na ryzyko. W Europie Zachodniej – w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji – notuje się po kilkanaście, a nawet dwadzieścia kilka tysięcy przypadków koronawirusa dziennie” – powiedział.

Mateusz Morawiecki ocenił, że „dzisiaj zaszczepienie się jest jedyną i skuteczną metodą walki z koronawirusem”. „Jego ofiarami padają w 99 proc. osoby niezaszczepione” – dodał szef rządu.

Morawiecki do antyszczepionkowców

Premier zwrócił się do antyszczepionkowców. „Obyście, szanowni państwo, nie musieli przekonywać się, jakie ryzyko niesie za sobą COVID-19 w szpitalach” – powiedział Morawiecki. „Miejmy na uwadze tę podstawową naturę wirusa. Jeśli ktoś niezaszczepiony (…) zakazi kogoś innego, to może doprowadzić w efekcie końcowym do dramatycznych okoliczności w odniesieniu do innych osób” – dodał.

„Przestańmy prowadzić kampanię fake newsów, kampanię agresji taką, jak w Grodzisku Mazowieckim. To są zachowania absolutnie niedopuszczalne. Będziemy przeciwdziałać całej akcji dezinformacji. Mamy dowód w naszym ręku – program szczepień działa” – podkreślił Morawiecki.

„Mając potwierdzenie jak działa czwarta fala już na zachodzie Europie, naprawdę bądźmy mądrzy przed szkodą, bądźmy tymi, którzy zaszczepią się jak najszybciej. Zbudowaliśmy infrastrukturę szczepień, która gotowa jest przyjąć 700 tys. obywateli dziennie, to oznacza, że w ciągu tygodnia możemy zaszczepić ok. 5 mln Polaków i to jest ta brakująca część dorosłej populacji (…) co do której nasza Rada Medyczna wskazuje, że moglibyśmy wtedy mówić już o wskaźniku bliskim odporności zbiorowej” – powiedział Morawiecki.

