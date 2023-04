Żydzi się nieprawdopodobnie rozczarowali co do Polaków w czasie wojny – oświadczyła prof. Barbara Engelking w TVN24. Tezy przez nią przedstawione wywołały ogromne poruszenie w mediach. Zareagował premier Mateusz Morawiecki.

– Żydzi się nieprawdopodobnie rozczarowali co do Polaków w czasie wojny. Żydzi wiedzieli, czego się spodziewać od Niemców, a relacja z Polakami była dużo bardziej złożona – tłumaczyła prof. Barbara Engelking w programie „Kropka nad i” w TVN24.

W rozmowie z Moniką Olejnik, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, podkreśliła, że Polacy „po prostu zawiedli”.

– Polacy mieli potencjał, żeby stać się sojusznikami Żydów i Żydzi mieli nadzieję, że będą się inaczej zachowywać i nie będzie tak powszechnego szmalcownictwa. To rozczarowanie wydaje mi się, że odgrywa rolę. Polacy po prostu zawiedli – podsumowała.

Tezy przedstawione przez prof. Engelking wywołały burzę medialną. W sieci zaroiło się od komentarzy. W końcu głos w dyskusji zabrał premier Mateusz Morawiecki.

– We wczorajszym programie “Kropka nad i” w TVN24 padły skandaliczne słowa, które nie mają nic wspólnego z rzetelną wiedzą historyczną. Jako premier, historyk, a przede wszystkim Polak czuję się zobowiązany, żeby odnieść się do tez sformułowanych na antenie – ogłosił.

– To, że Holocaust miał miejsce na terytorium Polski, było gorzkim paradoksem historii dla kraju, który przyjmował Żydów europejskich w czasach najgorszych średniowiecznych i nowożytnych pogromów – przypomina premier.

We wczorajszym programie “Kropka nad i” w TVN24 padły skandaliczne słowa, które nie mają nic wspólnego z rzetelną wiedzą historyczną. Jako premier, historyk, a przede wszystkim Polak czuję się zobowiązany, żeby odnieść się do tez sformułowanych na antenie.

To, że Holocaust miał… pic.twitter.com/zJOvrjhpfO