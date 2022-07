Oni przez swoją niefrasobliwość, głupotę, nonszalancję, lekceważyliby te problemy, tak, jak rząd PO-PSL przez 8 lat – powiedział premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Turowa.

Premier Mateusz Morawiecki, podobnie jak prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, w ostatnich tygodniach pojawia się w wielu mniejszych miejscowościach na terenie Polski. To część strategii PiS na budowanie poparcia przed zbliżającymi się wyborami.

W sobotę Morawiecki zawitał do Turowa (woj. zachodniopomorskie). Podczas spotkania z mieszkańcami, premier podzielił się opinią dotyczącą aktualnych problemów, zwłaszcza inflacji. Jak przekonuje, na obecną sytuację finansową wpływ wywarła nie tylko wojna na Ukrainie, ale także pandemia koronawirusa.

Morawiecki porównuje inflację do… Tuska

W pewnym momencie posłużył się zaskakującym porównaniem, zestawiając inflację z… Donaldem Tuskiem. – Z inflacją jest trochę tak jak z Tuskiem – przybyła do nas z zagranicy i przeszkadza tak, jak tylko potrafi – powiedział.

Morawiecki zwraca uwagę na błędy poprzedniej ekipy rządzącej. – Co by było gdyby dalej rządziła Platforma Obywatelska? Pieniądze przeciekałyby na wszystkie strony, mafie, przestępcy podatkowi dalej kradliby te pieniądze. Oni przez swoją niefrasobliwość, głupotę, nonszalancję, lekceważyliby te problemy, tak, jak rząd PO-PSL przez 8 lat – podkreślił.

Premier przypomina, że to obecny rząd zdecydował się na wdrożenie szeregu programów socjalnych dla obywateli. Jego zdaniem jest to dowód na poprawę sytuacji finansowej państwa.

– Platforma Obywatelska jest dzisiaj wściekła, że mimo tych wielkich czarnych chmur, które się nad nami zgromadziły, my je przepędzamy – oświadczył szef rządu. – Mimo kryzysu międzynarodowego, gospodarczego. Oni już widzą, że my sobie z tym poradzimy i się wściekają, bo wiedza też, że jak my coś obiecamy, to to zrobimy – dodał.

Morawiecki postanowił również przypomnieć o kondycji finansów za rządów PO-PSL. – W 2009, 2010, 2011 roku, deficyt budżetowy rekordowo sięgał około 8 proc. do całego PKB – powiedział.