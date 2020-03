Premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformował o kolejnych krokach podejmowanych przez rząd w walce z epidemią koronawirusa. Szef polskiego rządu zapowiedział, że na granicy pojawią się kontrole sanitarne.

„Podejmujemy dzisiaj kolejne decyzje, jesteśmy jednymi z pierwszych w Europie, którzy taką decyzję podejmują. Mianowicie wdrażamy kontrole sanitarne na granicy z Niemcami i Czechami, na głównych przejściach.” – mówił Morawiecki. Premier doprecyzował, że chodzi o cztery przejścia na granicy z Niemcami i jedno na granicy z Czechami.

Minister Mariusz Kamiński w #KPRM: Od dzisiaj wdrażamy kompleksowy system obrony sanitarnej granic, jako pierwsi w Europie. Od jutra procedury zostają wdrożone na wszystkich granicach Polski. To podstawowe zadanie @Straz_Graniczna przy wsparciu innych służb. pic.twitter.com/BY2hmOvQpy — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 9, 2020

„Podejmujemy kroki zapobiegawcze, prewencyjne, by przyrost osób zakażonych koronawirusem był jak najwolniejszy.” – wyjaśniał Morawiecki. „By krzywa tego przyrostu była tak ukształtowana, aby nasz system, nasze szpitale, nasza służba zdrowia mogły zapewnić jak najbardziej właściwą opiekę.” – dodał. Premier poinformował, że rano rozmawiał m.in. z kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz innymi politykami, m.in. premierami państw Unii Europejskiej.

W konferencji prasowej wziął udział również szef MSWiA, Mariusz Kamiński. „Od dziś wdrażamy kompleksowy system ochrony granic. Jest to pierwsze tego typu działanie w Europie. Dziś o godz. 15 zostanie uruchomionych pięć punktów.” – doprecyzował, to co mówił Morawiecki. „To są te miejsca, gdzie rejsowe busy i autobusy przekraczają granicę polską. Od jutra zostaną wprowadzone w 100 proc. przejść.” – zapowiedział Kamiński.

„W ciągu kilkudziesięciu godzin punkty te zostaną rozszerzone na całość – na wszystkie najważniejsze przejścia na granicy zachodniej i południowej. Od jutra wszelkie procedury medyczne i sanitarne zostaną wdrożone w stu procentach na naszych granicach zewnętrznych, czyli z Ukrainą, z Białorusią i z Rosją.” – przekazał szef MSWiA.

