Zostań w domu. Jeżeli ktoś może pracować zdalnie, niech pracuje zdalnie – zaapelował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przedstawił listę nowych obostrzeń. Ograniczenia są uzależnione od strefy, w której znajduje się konkretny powiat.

W czwartek resort zdrowia poinformował o wykryciu ponad 8 tysięcy zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Eksperci przewidują jednak, że wkrótce czekają nas przyrosty ponad 10 tys. dziennie.

W reakcji na gwałtowny wzrost zakażeń premier Mateusz Morawiecki zdecydował się na wprowadzenie nowych obostrzeń dotyczących koronawirusa. Szef rządu wyraził przekonanie, że Polska poradzi sobie z epidemią. Zaznacza jednak, że wymaga to solidarności od Polaków.

– Podstawowe zalecenie, które znamy z wiosny, musi do nas wrócić także dzisiaj: Zostań w domu. Jeżeli ktoś może pracować zdalnie, niech pracuje zdalnie – poinformował szef rządu.

Morawiecki przedstawił listę nowych obostrzeń

Rządowe obostrzenia uzależniono od strefy, w której znajduje się dany powiat. Od 17 października w strefie czerwonej znajdzie się łącznie 152 powiaty. (PEŁNA LISTA TUTAJ).

Rząd zdecydował się wprowadzić ograniczenia w gospodarce. Zarówno w strefie żółtej i czerwonej ograniczono działalność gastronomii do godz. 6-21, później zamówienia realizowane wyłącznie na wynos.

50 proc. siedzących miejsc w transporcie publicznym powinno być wolne (ewentualnie 30 proc. wszystkich). Poza tym w strefie czerwonej obowiązuje ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych (5 osób na kasę).

Wydarzenia sportowe w żółtej i czerwonej strefie odbywać się będą bez publiczności, zaś kulturalne z ograniczeniem do 25 proc. dostępnych miejsc. Zawieszono działalność aquaparków, siłowni i basenów. W szkołach wyższych i ponadpodstawowych strefy czerwonej wprowadza się edukację zdalną, zaś w strefie żółtej nauczanie hybrydowe.

Na terenie strefy czerwonej ograniczono zgromadzenia publiczne do 10 osób, zaś w żółtej do 25. Ograniczono również liczbę osób podczas uroczystości religijnych (1 osoba na 4 mkw w żółtej i na 7 mkw w czerwonej). Od 19 października obowiązuje zakaz wesel na terenie strefy czerwonej, w żółtej zaś wprowadzono ograniczenie do 20 osób (bez zabawy tanecznej).

Od 17 października obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w strefie 🔴czerwonej: pic.twitter.com/oDXZtLBm60 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 15, 2020

Od 17 października obowiązują nowy zasady bezpieczeństwa w strefie 🟡żółtej: pic.twitter.com/D2SYDwXbyB — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 15, 2020

Źródło: KPRM