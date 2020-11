Po konsultacjach z Radą Medyczną ustaliliśmy, że jeżeli liczba zakażeń utrzyma się na podobnym poziomie – bardziej radykalne kroki nie będą potrzebne – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Z komunikatu szefa rządu wynika, że Polska nie wprowadzi narodowej kwarantanny.

Najnowsze dane publikowane przez Ministerstwo Zdrowia wskazują, że przyrost zakażeń koronawirusa zaczyna stopniowo wyhamowywać. Zwracali na to uwagę eksperci. „Liczba nowych przypadków oscyluje między 21,7 a 27,7 tys. co oznacza mniejszą dynamikę krzywej zachorowań niż w październiku” – napisał ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do walki z Covid-19 dr Paweł Grzesiowski.

Dane dotyczące przyrostu nowych zakażeń z uwagą śledził premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu opublikował w czwartek wieczorem komunikat, w którym ogłosił, że Polska w ostatnim momencie uniknęła tzw. Narodowej Kwarantanny.

Morawiecki: Nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny!

– Choć stosunek zakażonych – 65/100 000 mieszkańców to wciąż dużo, to jednak pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że nasza strategia i obostrzenia zaczynają przynosić skutek! – zwrócił uwagę. – Nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny! – ogłosił.

Morawiecki podkreślił, że decyzję konsultował z Radą Medyczną. Eksperci uznali, że jeśli przyrost zakażeń utrzyma się na obecnym poziomie, wówczas widmo drugiego lockdownu oddali się.

– Wspólnym wysiłkiem wyhamowaliśmy zakażenia tuż przed punktem krytycznym! Dyscyplina działa! Dlatego wciąż proszę i będę prosił – zostańmy w domu! – zaapelował premier.

Morawiecki prosi o przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w czasie epidemii. – Wygraliśmy pierwszą bitwę w wojnie z drugą falą pandemii. Przed nami jeszcze długa walka, ale jedno jest pewne – razem ją wygramy! – zaznaczył.

Źródło: KPRM, Facebook