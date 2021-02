Mateusz Morawiecki w ostrych słowach skomentował materiał telewizji TVN24. Dotyczył on walki rządu Prawa i Sprawiedliwości z mafiami vatowskimi. Premier zamieścił mocny wpis na Facebooku.

„W latach 2018-2019 Skarb Państwa, według Ministerstwa Finansów, na oszustwach vatowskich stracił prawie 17 miliardów złotych, a odzyskał zaledwie 150 milionów. To mniej niż jeden procent kwoty” – twierdzą autorzy materiału „Kłamstwo vatowskie”, jaki wyemitowała stacja TVN24.

Reportaż dotyczący luki vatowskiej można było zobaczyć w sobotę na antenie TVN24. Dziennikarze Superwizjera przygotowali materiał o przestępcach podatkowych, którzy zajmują się wyłudzaniem VAT. Na program błyskawicznie zareagował premier Mateusz Morawiecki, który zamieścił wpis na Facebooku.

„STOP FAKE NEWS” – rozpoczął swój wpis premier. „Twórcy najnowszego wydania Superwizjera w telewizji TVN24 podjęli tyleż brawurową, co totalnie zafałszowaną próbę zdyskredytowania polityki fiskalnej rządów Zjednoczonej Prawicy. Brawurową – przede wszystkim w zakresie tego, jak autorzy rozmijają się z faktami, jak oszczędnie nimi dysponują i jak w ten sposób tworzą fałszywy obraz rzeczywistości” – dodał w dalszej części.

Morawiecki odpowiada TVN24. Ostry wpis premiera

„Prawda jest taka, że od 2015 roku zmniejszyliśmy lukę VAT o około połowę. To nie jest zmiana statystyczna. To jest prawdziwa rewolucja w zarządzaniu budżetem państwa” – podreśla premier. „Ktoś powie, że to tylko liczby. Otóż wcale nie. To są realne pieniądze, które zasiliły wszystkie programy społeczne i inwestycyjne w ostatnich latach. Bez nich Program 500 Plus, Program 300 Plus, 13. Emerytura, Program Maluch Plus czy ogromny, o ok. 90 proc, przyrost wydatków na cele związane z osobami niepełnosprawnymi (z 15.5 do ponad 29 mld) – te działania po prostu nie mogłyby zostać zrealizowane. Ale to przecież nie wszystko” – dodaje.

Premier podkreśla, że w latach 2008-2015 w Polsce panoszyły się mafie vatowskie. „W latach 2008-2015, kiedy po Polsce hulały mafie VAT-owskie, a oszuści podatkowi czuli się jak ryby w wodzie? Czy w latach 2016-2020? Spytajcie – wszystkie dane są na wyciągnięcie ręki!” – pisze.

„Wyobraźmy sobie teraz wszyscy, jak Polska poradziłaby sobie z koronawirusem i światowym kryzysem gospodarczym, gdyby przez ostatnie lata budżet państwa przypominał durszlak – jak było do za rządów Donalda Tuska? Durszlak lepiony podwyżką VAT, podwyżką składki rentowej, podniesionym wiekiem emerytalnym, czy skonsumowaniem połowy OFE. Odpowiedzialne zarządzanie publicznymi pieniędzmi to nie tylko obowiązek polityczny. To kwestia szacunku wobec obywateli, którzy ten budżet współtworzą swoją ciężką pracą” – twierdzi premier.

„Warto mieć to w pamięci, gdy ogląda się dzisiejszy materiał produkcji TVN. I zadać proste pytanie: po co to wszystko? Czy wielkie medialne koncerny rozsiewają kłamstwo tylko po to, aby podbić swoją oglądalność?” – podsumowuje Morawiecki.