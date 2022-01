Mateusz Morawiecki w rozmowie z Interią usłyszał pytanie o sprawę oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Opozycja twierdzi, że polskie służby wykorzystały je do nielegalnego pozyskiwania informacji, które następnie wykorzystano podczas kampanii wyborczej.

Premier w rozmowie z Interią zapewnił, że wszelkie działania podejmowano za zgodą sądów. „Odsyłam do oświadczenia służb w tej sprawie. Wszelkie działania operacyjne, nawet wobec tych, którzy najgłośniej dziś krzyczą, odbywają się za zgodą sądów. Według mojej wiedzy żadne działanie operacyjne nie odbyło się bez zgody sądu” – zapewnił Morawiecki.

Dziennikarze zwrócili uwagę, że Krzysztof Brejza „nie miał żadnych zarzutów – był szefem kampanii wyborczej”. „W toczących się postępowaniach dotyczących łamania prawa pojawiają się różne osoby. Nie chcę odnosić się do konkretnych indywidualnych spraw. Mogę ponownie zapewnić, że w ramach działań operacyjnych składany jest wniosek do sądu i to sąd ma kompetencje do oceny tych spraw” – zapewnił Morawiecki.

Premier dodał, że sądy „z całą pewnością są niezależne od władzy”. „A przecież wiemy, że kiedyś było inaczej. Z taśm Neumanna wynika, że poprzednicy mogli liczyć na przychylność sądów. Okropnym dowodem tego było zachowanie sędziego Milewskiego, gdy zadzwonił do niego dziennikarz udający pracownika kancelarii Donalda Tuska. Ustawianie wyroków, co de facto miało miejsce w rozmowie między sędzią Sądu Najwyższego Pietrzkowskim z sędzią Moraczewskim, to potwierdzenie tamtego stanu rzeczy” – podsumował.

W rozmowie z tygodnikiem „Sieci” Jarosław Kaczyński potwierdził, że służby dysponują Pegasusem. Zaprzeczył jednak, jakoby system służył do walki politycznej. „Te wszystkie opowieści pana Brejzy są puste, nic takiego nie miało miejsca. Przypominam, że on sam pojawia się w sprawie inowrocławskiej w poważnym kontekście, jest tam podejrzenie poważnych przestępstw. Z wyborami nie miało to nic wspólnego” – zapewnił Kaczyński.

