Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak odwiedzili polskich żołnierzy strzegących granicy z Białorusią. Premier i minister obrony złożyli żołnierzom życzenia i wyrazili dumę z ich służby i poświęcenia podczas ochrony granicy państwowej.

Morawiecki dziękował żołnierzom za poświęcenie. „Dzisiaj my odpowiadamy za całą Unię Europejską i za jej bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim odpowiadamy za bezpieczeństwo terytorium Rzeczypospolitej i dlatego możemy być i jesteśmy dumni z waszej służby, z waszego oddania, waszej ofiarności. Z tego, że państwo polskie, obywatele polscy mogą na was liczyć. Że nie daliście splamić honoru polskiego żołnierza, polskiego funkcjonariusza, że bronicie munduru i bronicie bezpieczeństwa wszystkich Polaków” – mówił premier.

Premier M. Morawiecki podziękował za służbę żołnierzom, policjantom i @Straz_Graniczna za służbę na granicy: to dzięki waszej służbie na pewno uniknęliśmy bardzo wielu niebezpieczeństw. Jesteśmy dumni z waszej służby i z waszej ofiarności. Życzę spokojnych i bezpiecznych świąt. pic.twitter.com/mNXgHzaOKQ — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 24, 2021

„Bardzo dobrze dostrzegamy to bezpieczeństwo, które dzisiaj jest, ale trudno nam sobie wyobrazić, jakiego niebezpieczeństwa uniknęliśmy” – zauważył Morawiecki. „A dzięki waszej służbie na pewno uniknęliśmy bardzo wielu niebezpieczeństw. Także takich scenariuszy, które trudno sobie wyobrazić dzisiaj – bo właśnie one nie zaistniały” – powiedział szef polskiego rządu.

Czytaj także: Para prezydencka składa życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia [WIDEO]

Premier stwierdził, że można sobie wyobrazić, „że nasza granica jest nieszczelna, że byłaby niechroniona, albo byłaby słabo chroniona. Wtedy nie tylko tysiące, ale dziesiątki tysięcy, a wkrótce potem setki tysięcy osób z Bliskiego Wschodu – bo to są ci nielegalni imigranci używani przez reżim Łukaszenki, jako narzędzie wywołania kryzysu politycznego – że przechodziliby przez naszą granicę”. „Chciałem życzyć wam spokojnej, cichej nocy” – dodał Morawiecki.

Trwa wigilijne spotkanie premiera M. Morawieckiego i ministra @mblaszczak z żołnierzami #WojskoPolskie, którzy pełnią służbę na granicy. pic.twitter.com/J7bFxULA6U — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 24, 2021

Głos zabrał także Mariusz Błaszczak, który dziękował służbom za odparcie ataku na granicę. „Gdyby nie wasza postawa to sytuacja byłaby kryzysowa. Wy doprowadziliście do tego, że Polska jest bezpieczna. Poprzez waszą postawę, poprzez wasz profesjonalizm, poprzez twardość charakterów, za to serdecznie wam wszystkim dziękuję” – mówiłszef MON.

Źr. twitter; wPolityce.pl