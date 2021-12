Mateusz Morawiecki w rozmowie z dziennikarzami bardzo dosadnie podsumował kontrowersyjne wystąpienie Donalda Tuska podczas niedzielnego protestu w obronie telewizji TVN. W ocenie premiera, Tusk „zalał Polskę falą hejtu, agresji i nienawiści”.

Przegłosowana przez Sejm nowelizacja ustawy medialnej wywołała wiele kontrowersji. W niedzielę w Warszawie odbył się protest środowisk opozycyjnych, które sprzeciwiały się temu rozwiązaniu. Na scenie pojawił się m.in. Donald Tusk, który w pewnym momencie postanowił zacytować wiersz Czesława Miłosza. Nie było by w tym może nic kontrowersyjnego, gdyby nie fakt, że w tekście pojawia się życzenie śmierci, a były premier jasno wskazał do kogo adresuje wiersz.

„Nie bądź bezpieczny – poeta pamięta. Możesz go zabić – urodzi się nowy, spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięte” – wyrecytował Tusk. „Pamiętajcie o tym, co spotyka każdą władzę, która sprzeniewierza się ojczyźnie” – rzucił na zakończenie. Wcześniej wyjaśnił, że wiersz kieruje do prezydenta Dudy i „jego mocodawców”.

Słowa Tuska wywołały burzę. Bardzo krytycznie ocenili je nie tylko politycy obozu rządzącego, ale także niektórych formacji opozycyjnych. Do sprawy odniósł się także premier Mateusz Morawiecki, który również nie szczędził krytyki.

Morawiecki podsumowuje

„Zwróciłem uwagę na to, że pan Tusk, niestety zachowywał się bardzo agresywnie. Zalał Polskę falą hejtu, agresji, nienawiści. Mówił de facto o wieszaniu, czyli posługiwał się językiem, który niedawno radykałowie stosowali, np. wobec ministra Niedzielskiego. Teraz lider Platformy Obywatelskiej posługuje się takim samym językiem. I niczego nie zmienia fakt, że to słowa z Miłosza” – powiedział Morawiecki.

Premier odniósł się także do samej nowelizacji. „Jeżeli jakieś przepisy nie działają, jeżeli jest jakaś ustawa, które przepisy są omijane, to świadczy to słabo o powadze państwa. Aby tego uniknąć wprowadzamy przepisy, które mają uszczelnić tę ustawę” – mówił Morawiecki.

„Czy chcielibyśmy szanowni państwo żeby wobec Polski stosowane były inne, gorsze standardy niż wobec Austrii, Niemiec czy Francji? No, ja bym nie chciał. Chciałbym, aby Unia Europejska była unią państw równych. Od tego zależy czy jesteśmy dyskryminowani, czy jesteśmy równo traktowani” – podsumował Morawiecki.

