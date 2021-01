Podczas konferencji prasowej w środę premier Mateusz Morawiecki usłyszał pytanie o termin przywrócenia normalnego funkcjonowania siłowni i klubów fitness. Premier przyznał, że rząd cały czas analizuje sytuację związaną z obostrzeniami. Nie wykluczył stopniowego znoszenia obostrzeń już od 1 lutego, choć zaznaczył, że wszystko zależy od rozwoju pandemii.

Premier Morawiecki usłyszał pytanie o potencjalne przywrócenie normalnego funkcjonowania siłowni i klubów fitness. „Cała kwestia obostrzeń podlega naszej analizie. W wielu krajach Europy restrykcje są coraz większe i ostrzejsze. Na przykład we Francji wprowadzona została godzina policyjna obejmująca 12 godzin z doby” – stwierdził szef polskiego rządu.

Morawiecki o obostrzeniach

Szef polskiego rządu stwierdził, że „najwyraźniej eksperci, specjaliści widzą już teraz działanie trzeciej fali i tego zmutowanego koronawirusa”. „Mimo iż u nas sytuacja wygląda na nieco bardziej stabilną, choć poziom zgonów smuci i niepokoi, to chcemy jeszcze cały czas poczekać do końca tego tygodnia, do początku przyszłego, żeby przedstawić, jak może wyglądać funkcjonowanie poszczególnych branż od 1 lutego” – przyznał Morawiecki.

„Nie wykluczamy zmian w reżimie sanitarnym, który będzie wypracowywany we współpracy z naszymi ministrami i poszczególnymi branżami, ale dziś jest jeszcze za wcześnie, żeby coś takiego obiecać (konkretny termin otwarcia siłowni – red.)” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Nowe zakażenia w Polsce

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6 919 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem na terenie Polski. Na czele zestawienia ponownie znalazło się województwo mazowieckie. Resort poinformował również o śmierci 443 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 106 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 337 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 450 747 przypadków zakażenia koronawirusem. 34 141 osób nie żyje a 1 207 359 uznano za wyzdrowiałe.

