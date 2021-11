Mateusz Morawiecki w sobotę odwiedził Dolny Śląsk, gdzie wizytował szpitale tymczasowe. Szef rządu zapewnił w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, że na czwartą falę przygotowywano się od wielu miesięcy.

Morawiecki zapewnia we wpisie na swoim profilu na Twitterze, że rząd dobrze wykorzystał czas na przygotowanie się na czwartą falę pandemii. „Od miesięcy wskazywaliśmy, że 4. fala pandemii nadejdzie. Staraliśmy się do niej przygotować. Zapewnić powszechny dostęp do szczepień, ale także ponownie uruchomić tymczasowe szpitale. Dziś, gdy fala zakażeń wzbiera, otwieramy je, aby zapewnić opiekę każdemu, kto tego potrzebuje” – napisał premier na Twitterze.

„Oprócz stałego monitoringu sytuacji epidemiologicznej i regularnych konsultacji z lekarzami i specjalistami od sytuacji kryzysowych, rozwijaliśmy program szczepień, planowaliśmy jak zapewnić odpowiednią liczbę łóżek w szpitalach” – wskazywał Morawiecki.

„Dzisiaj, gdy fala zakażeń wzbiera, podejmujemy decyzje o otwarciu szpitali tymczasowych i potwierdzamy efekt naszej pracy w ostatnich miesiącach. Dla nikogo nie powinno zabraknąć miejsca i opieki. Dzięki temu będziemy mieli właściwą i wystarczającą rezerwę na leczenie pacjentów covidowych” – dodał Morawiecki.

