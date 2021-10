Integracja europejska to dla nas wybór cywilizacyjny i strategiczny. Tu jesteśmy, tu jest nasze miejsce i nigdzie się nie wybieramy. Chcemy Europę na powrót uczynić silną, ambitną i odważną. Dlatego nie patrzymy na krótkoterminowe korzyści, ale też na to, co możemy Europie dać. pic.twitter.com/uuW1sCYSOk