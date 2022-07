Mateusz Morawiecki wbija szpilę Donaldowi Tuskowi. Premier podkreślał swoją codzienną pracę, z drugiej strony sugerując lenistwo lidera Platformy Obywatelskiej. – Pracował 3,5 dnia w tygodniu mniej więcej. Na to są dokumenty, mnóstwo ludzi to potwierdza – stwierdził.

Donald Tusk podczas sobotniej konwencji partyjnej wyraźnie nakreślił linię sporu z obecnymi władzami. Receptą na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości ma być, według niego, mobilizacja i ciężka praca. Dlatego politycy PO ruszają w Polskę, by tam walczyć o głosy zwykłych obywateli.

Zapowiedź ofensywy opozycji spotkała się z reakcją polityków PiS. Słowa Tuska komentowali już prezydent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński. O swoim konkurencie nie zapomina również premier Mateusz Morawiecki.

– Spotykamy się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ja często rozmawiam z pracownikami. Zdarzają się takie dni, że pracujemy 6-7 dni w tygodniu, ostatnio dość często. Ciężko trzeba pracować, żeby zaproponować nowe projekty, ulżyć Polakom – oświadczył.

Następnie zaczął oceniać pracowitość Donalda Tuska z czasów, kiedy był szefem rządu. – Pan Donald Tusk chyba częściej palił cygarka, oglądał Eurosport, pracował 3,5 dnia w tygodniu mniej więcej. Na to są dokumenty, mnóstwo ludzi to potwierdza – oświadczył. – Dla Polski trzeba ciężko pracować. Pan Donald Tusk ciężką pracę znał chyba tylko ze słyszenia – dodał.

