Holandia razem z Polską ręka w rękę zrobi wszystko, żeby ta idea wolnej Ukrainy, suwerennej Ukrainy zwyciężyła – zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotkał się w poniedziałek z premierem Holandii Markiem Rutte.

Tematem rozmowy premierów Polski i Holandii była sytuacja na Ukrainie oraz fala uchodźców uciekających przed inwazją Rosji. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na mechanizmy unijne w czasach kryzysu migracyjnego w latach 2015/2016.

– W roku 2015/2016 kiedy mieliśmy do czynienia z poprzednią dużą bardzo falą uchodźców, wtedy na terenie Turcji zostało część uchodźców. Podobna ilość, może nieco większa i Komisja Europejska zdecydowała się na duże płatności w dwóch bardzo dużych transzach – podkreślił.

– Dwie transze po 3 miliardy euro, aby tam ci ludzie mogli przetrwać. Dziś mamy do czynienia z innego rodzaju uchodźcami wojennymi, ale można powiedzieć, że nawet w pewnym sensie sytuacja jest trudniejsza, ponieważ mamy do czynienia z uchodźcami, którzy właściwie reprezentują część swoich rodzin – dodał.

Morawiecki zauważył, że uchodźcy przybywający do Polski to głównie kobiety z dziećmi. – Wszystkie nasze instytucje publiczne zostały uruchomione po to, aby normalnie można było zaoferować namiastkę normalności tutaj w Polsce – poinformował.

Szef polskiego rządu mówił także, jak ważna jest solidarności UE ws. sankcji na Rosję. W opinii Morawieckiego istotna jest także pomoc o charakterze militarnym. – Żeby się Ukraina obroniła, potrzebuje defensywnej broni, potrzebuje obrony przed czołgami, bo sama nie ma czołgów. Potrzebuje obrony przed bezkarnie latającymi nad ukraińskim niebem samolotami, pociskami rakietowymi i tej obrony mają Ukraińcy niewystarczająco dużo – powiedział premier.

