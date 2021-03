Premier Mateusz Morawiecki na swoim profilu na Facebooku poinformował, że niebawem w Polsce ruszy produkcja szczepionki przeciwko koronawirusowi. Na początku będzie to produkcja testowa.

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wpisie w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że braki szczepionek dotykają obecnie wszystkie państwa. Zauważył, że zapotrzebowanie jest ogromne, a podaż ograniczona. „Jest tylko kilka firm na świecie, które dysponują technologią oraz zapleczem produkcyjnym, by wytwarzać szczepionki” – napisał premier.

Morawiecki podaje termin uruchomienia produkcji

Mateusz Morawiecki pochwalił swój rząd za to, że dotąd w Polsce podano już ponad 3 mln dawek szczepionek. „Jesteśmy jednym z najszybciej szczepiących krajów w Europie, a jedynym czynnikiem, który nas ogranicza, jest wciąż niewystarczająca liczba szczepionek od ich producentów.” – pisze szef rządu z niekrytą satysfakcją.

„Dlatego podjęliśmy starania, by uniezależnić się od zagranicznych dostawców i unijnych procedur, które okazały się mniej skuteczne, niż nasze polskie rozwiązania.” – pisze Mateusz Morawiecki. „Dzięki wsparciu finansowemu z Polskiego Funduszu Rozwoju polska firma Mabion zyska możliwość produkcji szczepionki przeciw Covid-19, opracowanej przez amerykańską firmę Novavax. Już w tym kwartale ruszy niezbędna produkcja testowa, która rozpocznie proces transferu technologii do Polski” – czytamy dalej we wpisie premiera.

Duży wzrost zakażeń

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 698 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem na terytorium Polski. Odnotowano więc ogromny wzrost zakażeń, bo mamy aż ponad dwa razy więcej nowych przypadków niż wczoraj. Resort poinformował również o śmierci 309 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 61 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 248 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 735 406 przypadków zakażenia koronawirusem. 44 360 osób nie żyje a 1 441 479 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. facebook; wmeritum.pl