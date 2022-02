Inwazja Rosji na Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki napisał list do władz Unii Europejskiej. Szef polskiego rządu wzywa liderów unijnych do zaostrzenia kursu wobec Rosji. – W trybie natychmiastowym musimy wprowadzić miażdżące sankcje, które zahamują barbarzyński atak Rosji na Ukrainę – apeluje.

Władze Polski nie mają wątpliwości, w obliczu barbarzyńskiej inwazji Rosji na terytorium Ukrainy świat winien podjąć bardziej zdecydowane środki. Premier Mateusz Morawiecki postanowił napisać w tej sprawie do przywódców unijnych.

„Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Ukraina krwawi, horror wojny rozpętanej przez Władimira Putina niszczy suwerenny kraj, a Putin nie zamierza się zatrzymać. Działania ze strony Unii Europejskiej i naszych sojuszników muszą być solidarne” – stwierdza na wstępie.

Morawiecki apeluje do Unii, by „nie odwracała wzroku” od Ukrainy. W opinii premiera RP to właśnie zdecydowane sankcje byłby świadectwem jedności Europy.

„W naszych rękach leży możliwość sparaliżowania machiny wojennej Putina. Czas byśmy uderzyli w tę machinę wojenną z taką siłą, z jaką Kreml uderzył w niepodległą i demokratyczną Ukrainę” – oświadczył premier.

Morawiecki wylicza konkretne decyzje, które powinna podjąć UE: