Mateusz Morawiecki opublikował wpis, w którym odniósł się do wymownej grafiki. Przedstawia ona wykres przedstawiający zmiany liczby zachorowań wśród medyków. Wyraźną zmianę widać od chwili, gdy przeprowadzono szczepienia.

Dokładnie dzisiaj mija okrągła rocznica wykrycia w Polsce pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem. Do tej rocznicy nawiązał premier Mateusz Morawiecki, który postanowił podzielić się informacją dającą nadzieję.

Czytaj także: Gastronomia częściowo otwarta już po świętach? „Jest wstępna zgoda”

„W tak szczególny dzień, jak ten, gdy mija dokładnie rok od wykrycia pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce, takich wiadomości potrzebujemy.” – napisał Morawiecki w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączył grafikę przedstawiającą wykres. „Poświęcenie i ciężka praca milionów ludzi w Polsce i na całym świecie, od naukowców, poprzez lekarzy, a skończywszy na dostawcach leków i pielęgniarkach, które podają dawki szczepionki, przynoszą wymierne rezultaty!” – dodał.

„Oto grafika, na której widać efekty szczepień: zakażeń u zaszczepionych medyków jest >20x mniej!” – napisał Morawiecki. „Wniosek jest jeden – trzeba przyspieszyć ten proces i chronić obywateli Polski i Unii Europejskiej!” – podkreślił.

Widać efekty szczepień: zakażeń u zaszczepionych medyków jest >20x mniej! Trzeba przyspieszyć ten proces i chronić obywateli🇪🇺 Apeluję do @EU_Commission i #EMA o jak najszybsze zatwierdzenie szczepionki J&J, dopuszczonej już w USA. Nie ma czasu do stracenia.Liczy się każdy dzień! pic.twitter.com/k7CIRDbzb8 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 4, 2021

Premier zwrócił się przy okazji z apelem do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Leków. „Apeluję do European Commission i Europejskiej Agencji Leków o jak najszybsze zatwierdzenie szczepionki Johnson & Johnson, dopuszczonej już w USA.” – pisze Morawiecki. „Nie ma czasu do stracenia! Liczy się każdy dzień!” – podkreślił na zakończenie.

Nowe zakażenia

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 250 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To drugi dzień z rzędu, gdy liczba zakażeń przekroczyła 15 tysięcy. Resort poinformował również o śmierci 289 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 231 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 750 659 przypadków zakażenia koronawirusem. 44 649 osób nie żyje a 1 448 619 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. twitter; wmeritum.pl; dorzeczy.pl