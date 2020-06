Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu premier Mateusz Morawiecki niespodziewanie złożył wniosek o wotum zaufania dla rządu. W parlamencie rozgorzała ostra dyskusja. Nie brakowało okrzyków z sali.

„Pan prezydent zaproponował, żeby przeciąć ten festiwal awantur, który państwo próbujecie urządzać, i powiedzieć po prostu „sprawdzam”. Jeśli macie wystarczającą liczbę głosów – odwołajcie nas.” – mówił Morawiecki do posłów. „Albo przestańcie judzić, przestańcie wymyślać tematy zastępcze. Raz odwoływanie wicepremiera Sasina, dzisiaj ministra Szumowskiego. Zapowiadacie odwołanie ministrów Ziobro, Kamińskiego. To wszystko są polityczne sztuczki, które mają przykryć naszą rzeczywistość” – grzmiał szef rządu.

„W takich okolicznościach, w jakich jesteśmy, Polacy nie potrzebują waszych awantur. Nie potrzebują jałowych dyskusji, które wzbudzacie, nie potrzebują również tematów zastępczych, które przywołujecie po to, żeby przykryć waszą nieudolność. Nie potrzebują też Polacy waszego pieniactwa, nie potrzebują awantur. Polacy potrzebują stabilności i spokoju, potrzebują działania na rzecz dobra Rzeczypospolitej” – powiedział Morawiecki.

Premier @MorawieckiM w #Sejm: Czego potrzebują dzisiaj Polacy? Przede wszystkim skuteczności, sprawiedliwości, żeby nasze działania miały realny wpływ na rzeczywistość zdrowotną i gospodarczą. Polacy potrzebują stabilności i działania na rzecz dobra Rzeczypospolitej. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 4, 2020

„Niespełna osiem miesięcy temu Polacy zadecydowali (…), żeby złożyć los Polski na kolejne cztery lata w ręce rządów Zjednoczonej Prawicy. Zadecydowali w wyborach, które były bezprecedensowe. Frekwencja 61,7 proc. i najwyższa liczba głosów i procentowo w wyborach parlamentarnych, i również w wartościach bezwzględnych. Ponad 8 mln głosów na rzecz Zjednoczonej Prawicy” – przypomniał Morawiecki.

Morawiecki o walce w koronawirusem

Morawiecki stwierdził, że udało się odnieść „ogromny sukces w walce z koronawirusem”. „Sukces, który jest dostrzegany przez wszystkich na całym świecie” – podkreślił premier. „Przeczytajcie sobie wczorajszą wypowiedź głównego epidemiologa Szwecji, jak przyznaje się do błędu, przyznaje się do winy. Mówi: dzisiaj już wiem, że nasze działania powinny być szybsze. Były spóźnione i przez to umarło w Szwecji za wiele osób” – dodał.

Czytaj także: Sondaż: Trzaskowski goni Dudę. Różnica jest coraz mniejsza!

„To dlatego jest coś, co kłuje was w oczy, bodaj najbardziej ostatnio, bo kiedy Komisja Europejska lub inne instytucje finansowe z całego świata mówią, że Polska również w tym roku zostanie najmniej dotknięta w UE pandemią koronawirusa od strony gospodarczej, to jest najlepszy dowód na to, że nasze odważne działania, przeznaczenie przez nas miliardów złotych na pomoc, ratowanie miejsc pracy, jest właściwą strategią. A co wy robiliście w 2010 r. na przykład?” – pytał Morawiecki

Źr. tvp.info; rmf24.pl