Mateusz Morawiecki wspomina dzisiaj swojego ojca, Kornela, który zmarł rok temu. Premier opublikował wzruszający wpis w mediach społecznościowych. Wziął także udział w uroczystościach, podczas których odsłonił tablice pamiątkową poświęconą pobytowi Kornela Morawieckiego oraz innych członków Solidarności Walczącej w areszcie przy ul. Rakowieckiej.

Premier Morawiecki opublikował na swoim profilu na Facebooku obszerny i bardzo osobisty wpis poświęcony zmarłemu przed rokiem ojcu. „Wspominam dzisiaj mego Tatę. To już rok minął, kiedy odszedł do lepszego, jak wierzymy, świata” – rozpoczął swój wpis. „Jaki był ten mój, nasz Tato? Im więcej Go dzisiaj wspominam, tym bardziej doceniam wszystko co dla mnie, dla nas, dla Polski uczynił. Wraz z ojcowską miłością przekazywał mi wartości, które pozwoliły stać się takim człowiekiem, jakim jestem. Uczył mnie szacunku dla drugiego człowieka wraz z jego odmiennością, kulturą, wartościami.” – kontynuuje.

Morawiecki przyznał dalej, że od ojca nauczył się patriotyzmu, zwłaszcza tego budowanego na co dzień ciężką i żmudną pracą. „Często dawał zadania do wykonania trudne, bardzo trudne, ale osiągalne dla mnie. I kiedy w stanie wojennym Ojciec ukrywał się, to poczucie odpowiedzialności, które mi zaszczepiał – bardzo się przydało” – wspomina premier.

Morawiecki wspomina ostatnie słowa ojca o Polsce

Szef rządu wspomina, że prowadził z ojcem bardzo długie rozmowy, które czasem przeciągały się do bardzo późnych godzin. „Czasami, kiedy temat był ciekawy, dyskusja w domu kończyła się wtedy, gdy inni budzili się do pracy i szkoły.” – czytamy.

Wspominam dzisiaj mego Tatę. To już rok minął, kiedy odszedł do lepszego, jak wierzymy, świata. Jaki był ten mój, nasz… Opublikowany przez Mateusz Morawiecki Środa, 30 września 2020

„Bolał nad tym, że w III RP elity polityczne tak łatwo zapomniały o idei Solidarności. Coraz bardziej odstawał od rzeczywistości postkomunizmu, w której dominował fałsz, obłuda, kłamstwo i zdrada” – pisze Morawiecki.

„Kiedy odwiedziłem Tatę ostatni raz w szpitalu, ledwie mógł wykrztusić kilka słów. Usłyszałem, że pomimo tarć, kłótni i niechęci, trzeba dążyć do zgody narodowej, do porozumienia w kluczowych sprawach. Ta Jego wola jest dla mnie drogowskazem” – podsumował premier Morawiecki.

Źr. facebook