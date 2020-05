Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział wprowadzenie w życie kolejnego etapu znoszenia obostrzeń spowodowanych pandemią. Od 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne w odpowiednim reżimie sanitarnym. Będziemy mogli pójść także do restauracji i kawiarni.

„Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne i wszelkie tego typu (zakłady), które zostaną szczegółowo opisane w rozporządzeniu” – poinformował Morawiecki. Apelował o utrzymanie reżimu sanitarnego w tych miejscach.

„W przypadku zakładów fryzjerskich apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko, żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana” – dodał premier.

„Częściowo otwieramy również usługi gastronomiczne: restauracje, bary, lokale gastronomiczne, kawiarnie wszelkiego typu, ale też z utrzymaniem tego reżimu sanitarnego w środku, w pomieszczeniach” – kontynuował Morawiecki. Premier zachęcał, aby otwierać ogródki. „Na świeżym powietrzu, jak mówią nam epidemiolodzy, jest bezpieczniej – tam, gdzie można, w taki sposób będą funkcjonowały te lokale gastronomiczne” – dodał.

„Od 18 maja zmienione będą reguły dot. transportu publicznego. Nastąpi zwiększenie limitu pasażerów” – podał również Mateusz Morawiecki. „Jeśli do tej pory mieliśmy 50 miejsc siedzących w jakimś pojeździe, to można było wpuścić 25 pasażerów” – powiedział premier. Jak dodał, „jeśli teraz mamy 50 siedzących i 100 stojących, to będzie to ok. 45 pasażerów”.

„Od poniedziałku pojawi się szersza możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu, stadionów, boisk, orlików; zwiększymy liczbę osób, które będą mogły uprawiać sport na tych obiektach” – poinformował również premier.

Źr. rmf24.pl