Fragment wywiadu premiera Mateusza Morawieckiego podbija internet. Szef rządu usłyszał pytanie o cenę chleba w polskim sklepie. Co odpowiedział?

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. W trakcie wydarzenia udzielił wywiadu m.in. dziennikarzom „Faktu”. Podczas rozmowy przewinęło się wiele wątków m.in.: relacje Polski z Unią Europejską, pandemia COVID-19 i związany z nią ograniczony dostęp seniorów do służby zdrowia.

Kiedy dziennikarze poruszyli wątek inflacji, stwierdził, że jest to „niefortunne” zjawisko w rozwoju naszej gospodarki. Wyraził również nadzieję, że inflacja zacznie niedługo opadać. Dziennikarze postanowili jednak drążyć temat.

„Kiedy pan ostatnio był w sklepie spożywczym i czy pan wie ile kosztuje obecnie zwykły bochenek chleba?” – zapytała prowadząca rozmowę. Szef rządu nie odpowiedział wprost, tylko podzielił się szerszym wywodem na temat wzajemnych relacji cen pieczywa oraz cen w skupach…

– Staram się od czasu do czasu robić zakupy właśnie po to, żeby zobaczyć jakie są ceny. Porównuję je też do cen w skupie – podkreślił. – Pani mnie pyta o ceny w sklepie, ceny rosnące, natomiast po drugiej stronie są rolnicy. Oni cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną rosną ceny pszenicy, rzepaku, nawet mleka. W związku z tym jest to „miecz obosieczny” – dodał.

A Ty? Jak odpowiadasz na pytanie o cenę chleba? pic.twitter.com/CLv29pkYVw — Klaudiusz Slezak 🚴‍♂️ (@KlaudiuszSlezak) September 10, 2021

Morawiecki przekonuje, że malejące ceny w sklepach to trudny czas dla rolników. – Dlatego chcemy zdecydowanie poprawić los emerytów poprzez wzrost ich dochodów netto. Bo emerytura bez podatków do 2500 zł oznacza, że w kieszeni emeryta może miesięcznie zostać nawet 200 zł – zauważył. Na końcu dodał, że wątek ten jest często poruszany na spotkaniach z wyborcami.