Prezydent Andrzej Duda we wtorek nadał Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej ustępującej ambasador USA Georgette Mosbacher. Misja amerykańskiej ambasador dobiegnie końca w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta, czyli 20 stycznia.

Na stronie prezydenta opublikowano oficjalny komunikat dotyczący odznaczenia dla Mosbacher. W treści czytamy, że ambasador USA otrzymała odznaczenie „w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-amerykańskich przyjaznych stosunków i współpracy, za zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego”.

W komunikacie przypomniano o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym, której filarami pozostają: współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności; energetyka; wymiana handlowa, inwestycje, badania i innowacje. Podpisano ją 18 września 2018 r. „Deklaracja ta została przez kolejne blisko dwa lata wypełniona treścią polityczną, gospodarczą, energetyczną i militarną. We wszystkich tych obszarach polsko-amerykańska współpraca została pogłębiona, z korzyścią zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych” – czytamy.

KPRP zaznaczyła w komunikacie, że w zakresie energetyki efekty są szczególnie widoczne w postaci długoterminowych kontraktów na dostawy amerykańskiego LNG do Polski. „Poprzez dywersyfikację źródeł energii, Polska zwiększa swoją niezależność energetyczną i podatność na ewentualny „szantaż energetyczny” – napisano.

W oświadczeniu zaznaczono, że symbolicznym momentem polsko-amerykańskich relacji dwustronnych było włączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego, które nastąpiło 11 listopada 2019 roku. „Włączenie Polski do Visa Waiver Program stanowiło namacalny dowód na to, że strategiczne partnerstwo Polski i USA jest silne i autentyczne” – napisano.

Mosbacher podziękowała za odznaczenie za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Panie Prezydencie @AndrzejDuda, praca na rzecz relacji PL-USA była dla mnie ogromnym zaszczytem. Tak wiele udało nam się razem osiągnąć. Medal który dziś otrzymałam to ogromne wyróżnienie. Polska i Polacy na zawsze pozostaną w moim sercu, ciężko mi będzie wyjeżdżać” – napisała.

