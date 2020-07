Beata Mazurek w swoim wpisie na Twitterze powiązała telewizję TVN z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi. Po raz kolejny w obronie tej stacji stanęła ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher. Europosłanka PiS nie pozostawiła uwag bez odpowiedzi.

Mazurek ostro skrytykowała Rafała Trzaskowskiego za odmowę udziału w debacie TVP. „Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek” – napisała na Twitterze.

Wkrótce do sprawy odniosła się osobiście… Georgette Mosbacher. Ambasador USA w Warszawie ostro zwróciła się do europosłanki PiS. „Beato Mazurek, dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków.” – napisała amerykańska ambasador.

.@BeataMK – dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) July 6, 2020

Mazurek nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. „Pani ambasador, nie wie Pani tego? Antoni Macierewicz pytany o twierdzenia raportu, że ITI powstał dzięki wojskowym służbom PRL, Macierewicz odesłał do wyjaśnień G. Żemka (taj. wsp. WSI), byłego dyr. FOZZ. Przyznał on, że był agentem służb wojska PRL” – przekonywała.

„W raporcie napisano m.in., że wywiad wojskowy PRL „podejmował wysiłki powołania firmy telewizyjnej”. Celem powołania tego rodzaju firmy miało być ułatwienie plasowania agentury na Zachodzie” – dodała europosłanka w kolejnym wpisie.

Pani @USAmbPoland nie wie Pani tego?1/2 A.Macierewicz pytany o twierdzenia raportu,że ITI powstał dzięki wojskowym służbom PRL,Macierewicz odesłał do wyjaśnień G. Żemka (taj. wsp.WSI), byłego dyr.FOZZ,przyznał on,że był agentem służb wojska PRL. — Beata Mazurek (@beatamk) July 6, 2020

2.W raporcie napisano https://t.co/25HYtNTFma., że wywiad wojskowy PRL „podejmował wysiłki powołania firmy telewizyjnej”. Celem powołania tego rodzaju firmy miało być ułatwienie plasowania agentury na Zachodzie.



Pozwany przez TVN wygrałhttps://t.co/YMtBBHEbtV — Beata Mazurek (@beatamk) July 6, 2020

