Sztab Andrzeja Dudy opublikował nowy spot, w którym główną rolę odgrywa Sławomir Nitras. Autorzy materiału przypomnieli agresywne zachowania polityka PO. Jednocześnie sztabowcy Dudy zaapelowali do Rafała Trzaskowskiego, aby usunął posła ze swojego sztabu wyborczego.

Podczas konferencji prasowej politycy PiS apelowali, by Nitras zniknął ze sztabu Trzaskowskiego. „Ten film mógłby być znacznie dłuższy, bo chuligańskie wybryki Sławomira Nitrasa to bardzo długa lista” – mówiła Anita Czerwińska. „W związku z takimi zachowani żądamy usunięcia Sławomira Nitrasa ze sztabu kandydata Rafała Trzaskowskiego. Uważamy bowiem, że to osoba bardzo niebezpieczna dla otoczenia” – dodała.

„Widzieliśmy na filmie agresywne, brutalne, chuligańskie zachowania posła Nitrasa.” – dodał Radosław Fogiel. „I co widzieliśmy? Cwaniacki uśmieszek kandydata PO, który łżąc Polakom w żywe oczy, twierdzi, że poseł Nitras troszczył się o ministra Sebastiana Kaletę” – podkreślił.

„Panie Rafale Trzaskowski, niech pan się odetnie, niech pan nie idzie tą drogą i posłucha własnej małżonki, która apeluje o zakończenie hejtu w polityce i niech pan pozbędzie się Sławomira Nitrasa ze swojego sztabu” – zaapelowali sztabowcy Dudy.

Czytaj także: Trzaskowski wygrywa z Dudą! Najnowszy sondaż zapowiada rekordową frekwencję

Źr. wPolityce.pl