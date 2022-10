Niezależny rosyjski portal „Ważne Historie” informuje, że Rosja przygotowuje się na ewentualność wojny na pełną skalę. Mieszkańcy Moskwy mieli otrzymać wezwania z poleceniem zabrania z podziemnych parkingów samochodów i innych swoich rzeczy. Mają tam powstawać schrony dla ludności cywilnej.

Niepokojące doniesienia z Moskwy publikuje niezależny portal „Ważne Historie”. Opublikowano w nim zarządzenie władz rosyjskiej stolicy, które otrzymał szef jednej ze wspólnot mieszkaniowych. Nakazano mieszkańcom opuszczenie parkingu podziemnego, gdzie mają być przywiezione łóżka, apteczki i grzejniki. Proces miał rozpocząć się już 18 października, jako „dostosowywanie do bezpośredniego celu obiektu do obrony cywilnej”.

Przegląd schronów w Rosji rozpoczął się już wiosną, jednak do tej pory działania nie były prowadzone na tak szeroką skalę. Wśród Rosjan wywołuje to coraz większą panikę. „Rosja przygotowuje się do wojny na dużą skalę. Znam ich system szkolenia, a teraz, eskalując sytuacją w związku z konfrontacją z NATO, zakładają różne scenariusze wojny. Z jednej strony – nuklearny, tak było zawsze, nawet w ZSRR, który przygotował wszystkie bunkry, wszystkie systemy ochrony, a nawet przystosowane pomieszczenia dla wojska, do zarządzania, dla ludności” – mówił były szef Służby Wywiadu Zagranicznego Nikołaj Małomuż.

Jego zdaniem, masowe przygotowywanie schronów w Moskwie to dla mieszkańców jasny sygnał. „Teraz Kreml wysyła przekaz do ludności, że prowadzi wojnę z Zachodem, która będzie miała charakter globalny” – zaznaczył.

Źr.: Gazeta.pl