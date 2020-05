W związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 Ministerstwo Zdrowia opublikowało w czwartek na swoich stronach projekt rozporządzenia. Uwagi można zgłaszać do piątku 15 maja do godz. 15.00.

Rząd zapowiedział, że od poniedziałku 18 maja będzie można skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Podwyższony zostanie limit pasażerów w transporcie publicznym. Od 25 maja możliwe będą bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opieka nad uczniami klas I-III w szkołach podstawowych. Zwiększone zostaną limity osób mogących uczestniczyć w kulcie religijnym.

Projektodawcy wskazali, że w celu właściwego przygotowania do kolejnego etapu odmrażania gospodarki oraz powrotu do publicznych form kultury i rozrywki proponuje się m.in. umożliwienie odbywania prób i ćwiczeń bez publiczności, projekcji filmowych organizowanych na otwartym powietrzu oraz prowadzenia działalności kin samochodowych i plenerowych.

W uzasadnieniu oceniono, że wznowienie działalności artystycznej bez publiczności skutkować będzie poprawą sytuacji finansowej znacznej liczby pracowników zatrudnionych w tym dziale gospodarki narodowej. Proponowane wyłączenie umożliwi organizację prób w teatrach dramatycznych, muzycznych i lalkowych, filharmoniach, operach oraz innych form ćwiczeń i lekcji w teatrach baletowych. Jak zauważono, próby, lekcje i ćwiczenia prowadzą – oprócz instytucji kultury – także zespoły, orkiestry i grupy artystyczne zorganizowane w formule NGO, często działające w domach i ośrodkach kultury.

MZ podnosi, że przepis zezwoli także na odbywanie się nagrań fonograficznych i audiowizualnych, wskutek tego wiele zespołów będzie mogło powrócić do działań zapewniających im dodatkowy dochód, jak również realizację zaplanowanych już projektów.

W uzasadnieniu wskazano, że przewiduje się zniesienie ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności związanej z wynajmem sal konferencyjnych itp. tak, żeby umożliwić przeprowadzenie egzaminów zawodowych, w tym wstępnych i końcowych na aplikacje prawnicze.

Przewiduje się również częściowe otwarcie punktów gastronomicznych, zakładów fryzjerskich, kasyn przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego od 18 maja 2020 r. A także zwiększenie limitów liczby osób mogących uczestniczyć w kulcie religijnym – od 17 maja 2020 r.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że z uwagi na wzrost zapotrzebowania podróżnych na korzystanie z międzynarodowych przewozów wykonywanych pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, uzasadnione stało się zwolnienie kierowców takich pojazdów z obowiązku poddania się obowiązkowi kwarantanny. Zmiana ta ujednolici zasady funkcjonowania rynku przewozowego, przyjmując podobne rozwiązania jak w przypadku kierowców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy osób autobusami.

W rozporządzeniu rozszerzono katalog obiektów w których można prowadzić szkolenie kadr narodowych mające na celu przygotowanie do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich. Wyjaśniono, że wynika to z faktu, że obiekty Centralnego Ośrodka Sportu nie zabezpieczają infrastruktury do przygotowań we wszystkich sportach.

Dodatkowo w projekcie rozporządzenia przewiduje się zmiany w zakresie obiektów sportowych i liczby osób mogących z nich korzystać. Postanowiono wprowadzić dodatkowe obiekty, z których po spełnieniu reżimu sanitarnego będzie można korzystać, takie jak otwarte obiekty do paintballu.

W rozporządzeniu zdecydowano o zniesieniu limitu osób korzystających ze sprzętu do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji. Ponadto proponuje się wprowadzenie dla pełnowymiarowych boisk piłkarskich limitu 22 osoby i 4 trenerów korzystających z tych obiektów oraz możliwości dzielenie tych boisk na dwie części, z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5 m, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów.

Postanowiono również zmienić limit dla otwartych strzelnic (na jednej osi strzeleckiej może przebywać w tym samym czasie liczba osób nie większa niż połowa stanowisk strzeleckich na tej osi i 1 trener korzystające z tego obiektu) oraz zdecydowano że na otwartych torach wyścigowych dla koni i psów oraz torach gokartowych (otwartych i zamkniętych), bez udziału publiczności będzie można wznowić działalność.

Wprowadzono również możliwość wznowienia treningów na salach lub halach sportowych (z wyłączeniem siłowni, centrów i klubów fitness) przy jednoczesnym uzależnieniu liczby trenujących osób od powierzchni obiektu tak, aby w czasie treningu możliwe było zachowanie bezpiecznych odległości między osobami ćwiczącymi.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecne brzmienie przepisu § 14 ust. 1 pkt 2 obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz jego literalna wykładnia prowadzą do wniosku, że zakazane są wszystkie spotkania z wyłączeniem osób wskazanych w art. 115 § 11 Kodeksu karnego. Artykuł ten definiuje osoby najbliższe i przesądza, że jest nią małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Projektodawca podnosi, że obecnie wyłączona została więc możliwość spotkań np. par czy narzeczonych, gdy osoby te nie zamieszkują razem, ponieważ nie spełniają one kryteriów wskazanych w orzecznictwie jako niezbędne do pozostawania we wspólnym pożyciu. Brzmienie przepisu – jak zauważono – uniemożliwia również korzystanie z pomocy bliskich czy wolontariuszy osobom samotnym i niesamodzielnym. Dlatego – jak podano – wydaje się dobrym rozwiązaniem wskazanie w § 13 projektowanego rozporządzenia, że zakaz dotyczy spotkań powyżej 2 osób. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl / PAP