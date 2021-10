Na profilu Platformy Obywatelskiej w serwisie Twitter opublikowane zostało nowe nagranie. Występują w nim czołowi politycy opozycyjnego ugrupowania.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. nadrzędności prawa krajowego nad unijnym odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i poza jego granicami. Na ten fakt od razu zareagowała opozycja. Głos zabrał Donald Tusk, który zachęca Polaków do niedzielnych demonstracji.

Jego apel podchwycili także inni politycy Platformy Obywatelskiej. Na oficjalnym profilu partii w serwisie Twitter opublikowane zostało nowe nagranie. Występują w nim czołowi politycy tego ugrupowania, m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, Radosław Sikorski czy Bartosz Arłukowicz.

Politycy zachęcają, by w niedzielne popołudnie wziąć wspólnie z nimi udział w wiecu poparcia dla obecności Polski w Unii Europejskiej. Opozycja obawia się bowiem, że wyrok TK to pierwszy krok do Polexitu, który w ich ocenie ma wykonać obecny rząd. „Już w niedzielę o 18:00 na Placu Zamkowym w Warszawie – wspólnie brońmy Polski europejskiej. Bądź tam razem z nami!” – czytamy w opisie nagrania zamieszczonego w serwisie Twitter.

„Nie pozwólmy Kaczyńskiemu wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej. Polexit już się zaczął! Bądźmy razem w niedzielę o 18” – powiedział Radosław Sikorski, jeden z bohaterów nagrania. „Są takie momenty, gdy musimy być wszyscy razem” – dodaje Bartosz Arłukowicz.

źródło: Twitter/Platforma Obywatelska