Maciej Stuhr znany jest z tego, że aktywnie komentuje życie polityczne w Polsce. Tym razem na nagraniu odniósł się do prezydenta Andrzeja Dudy. Oczywiście wszystko ma charakter prześmiewczy w związku z przypadającym na dziś Prima aprilis.

Maciej Stuhr zamieścił dziś na Facebooku nowe nagranie. Odnosi się w nim do prezydenta Andrzeja Dudy. „Kochani, podobnie jak i wy od początku miesiąca jestem w domu. Mam sporo czasu na przemyślenia. Postanowiłem, że w związku ze zbliżającym, galopującym terminem wyborów, postanowiłem, że zagłosuję na Andrzeja. To jest mój kandydat. Kandydat marzeń. Dlaczego? Dlaczego myliłem się? Dlaczego nie dostrzegałem tego, co widoczne na pierwszy rzut oka? Nie wiem – można usłyszeć” – powiedział.

Oczywiście całe nagranie zostało nagrane w prześmiewczym tonie. „Wybitny fachowiec, znawca prawa. On prawo ma w jednym palcu, a ten palec ma w Dudzie Andrzeju ogromne znaczenie. Ten palec prawa. Wybitny mówca, orator bez kartki na każdy temat. Poliglota. Zbawca narodu właściwie. Uratował ciało Chrystusa przed upadkiem. Potrafi zmniejszyć zwiększającą się ilość wirusa w powietrzu” – mówił Stuhr.

Aktor odniósł się też oczywiście do zarzutu o podpisywanie wszystkich ustaw. „Ma też inne zalety. Ma żonę. Jest niezależny. Jest tak niezależny. Wszyscy choćby wokoło mówili mu „nie podpisuj”, on podpisze. Nawet jeśli zdrowy rozsądek podpowiada „nie podpisuj”, on podpisze. Przystojny, rezolutny, aktywny, doświadczony doceniany na arenie międzynarodowej i krajowej” – powiedział.

Całe nagranie można zobaczyć poniżej.

Opublikowany przez Macieja Stuhr Wtorek, 31 marca 2020

