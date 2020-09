View this post on Instagram

Mam nadzieje, że tym razem Jarosław Kaczyński doprowadzi ustawę o zakazie hodowli zwierząt na futra oraz o uboju rytualnym (pozwalającym mordować zwierzęta bez ogłuszenia) do końca i da radę oprzeć się temu olbrzymiemu lobby chcącemu w dalszym ciągu mordować zwierzęta, bo się paniusi futra zachciało🤦‍♂️ Trzymam kciuki Prezesie!👍👊