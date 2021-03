Marcin Najman musi ponownie mierzyć się z egzaminem na prawo jazdy. Kilka tygodni temu przekroczył bowiem limit punktów karnych. W rozmowie z Wirtualną Polską zawodnik zdradził, że nie zdał egzaminu teoretycznego. Ostro skrytykował również jego formę.

Przekroczenie limitu punktów karnych w Polsce wcale nie jest tak trudną sprawą. Boleśnie przekonał się o tym Marcin Najman, który z tego powodu musi ponownie podchodzić do egzaminu na prawo jazdy. Ma już za sobą wymagane testy psychologiczne, a teraz na drodze stanął mu egzamin teoretyczny.

Okazuje się, że za pierwszym podejściem nie udało mu się tej przeszkody pokonać. W rozmowie z Wirtualną Polską Najman wyznał, że pytania są „całkiem nielogiczne”. „Mam prawo jazdy od 21 lat, nigdy w życiu nie miałem wypadku, robię rocznie około 80-100 tysięcy kilometrów. Jakieś szaleniec układał te pytania, te pytania są idiotyczne i nielogiczne” – stwierdził.

Najman: „Jakiś idiota wymyślał te pytania”

Marcin Najman pytany był o przykłady. Wskazał między innymi na pytanie o to, co ma wpływ na długość drogi hamowania pojazdu czy na kwestię przewożenia dziecka w foteliku. Jedno z pytań dotyczyło bowiem sytuacji, w której przewozimy fotelik z niemowlakiem na przednim siedzeniu, a samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną. „Pierwsza odpowiedź brzmiała tyłem do kierunku jazdy, druga przodem do kierunku jazdy i trzecia… jakaś nielogiczna, nie pamiętam. Oczywiście odpowiedziałem, że tyłem do kierunku jazdy, żeby poduszka, w razie jak wybuchnie, nie skrzywdziła dziecka. Taka poduszka może przecież zabić takie malutkie dziecko. I to była błędna odpowiedź. Jak to możliwe?” – zastanawiał się zawodnik.

Najman będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu 5 marca. Jego zdaniem, obecna forma egzaminu teoretycznego wymaga jedynie „wkuwania” poprawnych odpowiedzi, nie uczy logicznego myślenia. „Jakiś idiota wymyślał te pytania. Jeżeli takie są te pytania, to ja będę zdawał te testy do końca życia” – stwierdził.

Źr.: WP