Marcin Najman postanowił w dość nietypowy sposób zareklamować zbliżającą się galę MMA-VIP 2. Były zawodnik opublikował teledysk, w którym rapując przekonuje do oglądania gali. Aby to jednak było możliwe konieczne jest jednak wykupienie pay per view.

Po zakończeniu sportowej kariery Najman wystartował z własnym projektem MMA VIP. Już 18 czerwca w Częstochowie odbędzie się druga edycja wydarzenia. W gali MMA-VIP 2 wystąpią tacy zawodnicy jak Krystian Pudzianowski, Król Syntholu, Taxi Złotówa, Nikoś Zatowka czy Fit Dzik. Wszystkich zawodników organizatorzy przedstawią na konferencji prasowej, która odbędzie się kilka dni przed wydarzeniem.

Czytaj także: Wiadomo, co dalej z „Jeden z dziesięciu”. TVP wydała oświadczenie

Tymczasem Najman kontynuuje promocję gali. W poniedziałek 7 czerwca na platformie YouTube ukazał się teledysk „Wjazd MMA-VIP 2” utrzymany w klimacie rapowym. Co ciekawe w roli głównej wystąpił sam były bokser, który postanowił spróbować swoich sił w rapie.

Tym razem w żadnej walce nie weźmie udziału Najman. Choć sam chciał zmierzyć się z Jackiem Murańskim, to jednak do walki najprawdopodobniej nie dojdzie.

Czytaj także: Ida Nowakowska dostała nową pracę. Poprowadzi znany program

Źr. YouTube; Radio ZET