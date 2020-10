Marcin Najman bezpardonowo uderza w rolników, którzy protestowali we wtorek w Warszawie. – Przyjechali się pultać do Warszawy, bo nie mogą się pogodzić z tym, że nie będą mogli już maltretować zwierząt – powiedział na krótkim nagraniu. Na końcu pięściarz zwrócił się z apelem do Jarosława Kaczyńskiego.

We wtorek na ulicach Warszawy odbył się protest przeciwko tzw. „Piątce dla zwierząt„. Rolnicy apelowali do rządzących, aby nie przyjmowali nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Wśród protestujących znajdowali się przedstawiciele PSL, AGROunii i OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych.

„Ani Stalin, ani Lenin nie wymyślił co PiS zmienił”, „Nie dla piątki Kaczyńskiego, bo zniszczy rolnika polskiego”, „Zostawcie nasze miejsca pracy” – to tylko niektóre z haseł pojawiających się na manifestacji.

Dzisiejszy protest przed południem spowodował kilkugodzinne utrudnienia w centrum miasta. Początkowo sparaliżowany został ruch tramwajowy. Policja wyłączyła również ruch na odcinku pomiędzy Alejami Jerozolimskimi i placem na Rozdrożu.

Najman ostro o protestujących: Tak jak dobrze jest rolnikom, to mało komu jest tak dobrze w tym kraju

Protest rolników dosadnie podsumował Marcin Najman. Bokser opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym krytykuje uczestników manifestacji. – Słyszycie jaka awantura w Warszawie? Rolnicy przyjechali się pultać, bo już wkrótce będą mieli zakaz tzw. rytualnego zabijania zwierząt – powiedział na początku.

– Przecież my jesteśmy w Polsce i dlaczego mamy ulegać tego typu praktykom? Tylko i wyłącznie dla pieniądza? Są ważniejsze rzeczy w życiu niż pieniądze – dodał.

Rolnicy przyjechali się pultać do Warszawy, bo nie mogą się pogodzić z tym, że nie będą mogli już maltretować zwierząt. Prezesie Kaczyński proszę się nie uginać pod presją. Jesteśmy cywilizowanym krajem, a te manifestacje rozgonić w pizdu! pic.twitter.com/LwtJEf9ZWe — Marcin Najman (@MarcinNajman) October 13, 2020

Najman poparł także zakaz hodowli futrzarskich. – Żeby w XXI wieku męczyć i maltretować zwierzęta, po to żeby jakaś paniusia mogła futro nosić? Przecież są sztuczne futra, które nie różnią się niczym od tych naturalnych! – mówił oburzony sportowiec.

Najostrzejsze słowa padły jednak na końcu nagrania, kiedy Najman zwraca się do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. – Prezesie Kaczyński, proszę się nie zgodzić na żadne ustępstwa w tej sprawie w imię dobrostanu zwierząt, a tę manifestację rozgonić w piz…u i do roboty! Tak jak dobrze jest rolnikom, to mało komu jest tak dobrze w tym kraju – powiedział.

Źródło: Twitter, TVN24