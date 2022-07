Agencja prasowa AFP przekazała informację na temat decyzji Władimira Putina. Chodzi o wojnę na Ukrainie i dalsze działania prowadzone przez rosyjską armię.

W ostatnich godzinach media obiegła informacja o tym, że wojska ukraińskie wycofały się z miasta Lisiczańsk we wschodniej części kraju. Wcześniej podobną decyzję podjęli obrońcy Siewierodoniecka. To przybliża Rosjan do zajęcia całego obwodu ługańskiego. Ukraińcy twierdzą bowiem, że wojskom Putina jak dotąd nie udało się zająć całego terytorium.

Okazuje się, że Rosja ma już plan na dalsze działania wojenne w tym rejonie. Decyzję podjął Władimir Putin, a następnie przekazał ją szefowi rosyjskiego MON, Siergiejowi Szojgu. Okazuje się, że wojska Putina nadal mają szturmować miejscowości we wschodniej Ukrainie.

– Putin nakazuje kontynuowanie ofensywy Ukrainy po zdobyciu przez wojska obwodu ługańskiego – podaje AFP powołując się na źródła w Kremlu. Oznacza to, że Rosjanie przyznają, że zajęli już cały obwód ługański, a ich apetyt wciąż nie pozostał zaspokojony.

#BREAKING Putin orders Ukraine offensive to continue after troops capture Lugansk region pic.twitter.com/ElBQJ5eNYZ — AFP News Agency (@AFP) July 4, 2022

– Jednostki wojskowe, w tym grupa Wschód i grupa Zachód, muszą wykonywać swoje zadania zgodnie z wcześniej zatwierdzonymi planami – powiedział Siergiej Szojgu, który otrzymał polecenie kontynuowania ofensywy we wschodniej części Ukrainy.