Duńska federacja piłkarska wydała komunikat ws. stanu zdrowia Christiana Eriksena. Ujawniono, jak czuje się zawodnik Interu Mediolan, który podczas wczorajszego starcia z Finlandią zasłabł podczas gry.

Nowe informacje na temat stanu zdrowia Christiana Eriksena przekazała duńska federacja piłkarska. Zawodnik Interu Mediolan doznał ataku serca podczas wczorajszego meczu Mistrzostw Europy z Finlandią. Piłkarz przed końcem pierwszej części gry upadł na murawę i gdyby nie szybka reanimacja, wszystko mogłoby zakończyć się tragicznie.

Przedstawiciele duńskiej federacji podali, że w niedzielny poranek rozmawiali z pomocnikiem drużyny narodowej. Podkreślono, że Eriksen prosił, aby pozdrowić jego kolegów z drużyny. Ujawniono także informacje dotyczące jego stanu zdrowia.

„Dziś rano (tj. w niedzielę – red.) rozmawialiśmy z Christianem Eriksenem, który przesyła pozdrowienia dla kolegów z drużyny. Jego stan jest stabilny. Pozostanie w szpitalu na dalszej obserwacji” – podano w oficjalnym komunikacie duńskiego związku piłkarskiego. Komunikat został opublikowany w serwisie społecznościowym Twitter.

Opdatering på Christian Eriksen. pic.twitter.com/2YYDY8ZxXV — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

Głos ws. dramatycznego zdarzenia, do którego doszło na stadionie w Kopenhadze zabrali także przedstawiciele klubu Duńczyka, Interu Mediolan. Dyrektor sportowy zespołu, Giuseppe Marotta, przyznał, że wbrew pogłoskom piłkarz nie chorował na Covid-19, nie przyjął również szczepionki przeciwko koronawirusowi.

„Nasi lekarze skontaktowali się z Duńską Federacją i wiemy co się stało, jednak z szacunku nie chcemy w to wchodzić. Jesteśmy tutaj, by docenić wielki wyraz miłości względem naszego klubu i Christiana” – dodał Marotta cytowany przez intermediolan.com. Więcej informacji TUTAJ.