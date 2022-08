W sieci znaleźć dziś można informacje na niemal każdy temat. Nic więc dziwnego, że to właśnie tam zazwyczaj poszukujemy artykułów na temat naszych ulubionych gwiazd i celebrytów. Odpowiedzią na takie zainteresowanie są liczne portale rozrywkowe i plotkarskie, które starają się przyciągnąć naszą uwagę angażującymi treściami i krzykliwymi nagłówkami. Jednym z ciekawszych może okazać się Spokeo.pl. Serwis cechuje duża wszechstronność i ogromna baza danych, która nie ogranicza się jedynie do sław. Co znajdziemy na łamach witryny?

Gwiazdy i celebryci – czego można dowiedzieć się w sieci?

Chyba każdy z nas ma jakiegoś idola bądź idoli, których poczynania śledzi. Biografie gwiazd cieszą się sporym zainteresowaniem i dotyczy to nie tylko wielkich gwiazd estrady czy aktorów, którzy cieszą się popularnością na całym świecie. Doskonale widać to na przykładzie sportowców, którzy dziś (na przykład wśród kibiców) cieszą się niemal nabożnym szacunkiem. Zupełnie nowym rodzajem celebrytów i gwiazd są osobowości internetowe, które możemy zaobserwować także na polskiej scenie rozrywkowej. Dużym gronem fanów w naszym kraju mogą pochwalić się między innymi Friz, Wersow, Nitro, Rezi, Boxdel czy Xayoo. Wszystkie te internetowe postaci łączy fakt, że rozpisują się o nich media, zwłaszcza te internetowe. Niektóre z nich pozwalają nam się zapoznać z biografiami ulubionych twórców czy ich stylem życia. Dobrym przykładem może być tutaj serwis Spokeo.pl, który cały dział poświęcił właśnie celebrytom. Znajdziemy tam zarówno gwiazdy kina, jak i sportowców, artystów i influencerów. A to i tak zaledwie część treści, które użytkownikom proponuje serwis.

Nie tylko plotki i show-biznes. Co jeszcze znajdziemy w internecie?

Trzonem tematycznym serwisu Spokeo.pl są filmy i seriale, które dziś coraz częściej oglądamy właśnie za pośrednictwem sieci. Widać to chociażby po popularności Disney Plus, gdzie znajdziemy zarówno popularne nowości (na przykład tegoroczny film Buzz Astral), jak i klasyczne animacje, które kojarzą nam się z dzieciństwem. Nic więc dziwnego, że zainteresowaniem cieszą się również serwisy, które oferują rankingi i możliwość ocenienia obejrzanych przez nas produkcji. Za ich pośrednictwem bez trudu znajdziemy również tytuły, które dostępne są w bibliotekach subskrybowanych przez nas serwisów streamingowych. Większość z serwisów pozwala również wyszukać seriale i filmy podobne do tych, które już obejrzeliśmy i oceniliśmy wysoko. Wszystkie te funkcje łączy w sobie wspominany wcześniej portal Spokeo.pl, co sprawia, że może się on okazać ciekawą alternatywą dla większości rozrywkowych witryn internetowych.

Materiał zewnętrzny partnera