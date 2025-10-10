W piątek, 10 października 2025 roku, w miejscowości Łęknica (woj. lubuskie) doszło do spektakularnego napadu na konwój Poczty Polskiej. Według lokalnych mediów, sprawcy mogli ukraść nawet 100 tys. zł.

Po dokonaniu kradzieży sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Policja ustaliła, że kilka kilometrów dalej, w miejscowości Nowe Czaple, złodzieje porzucili samochód i go podpalili. Według śledczych pojazd mógł mieć niemieckie tablice rejestracyjne. Na miejscu znajdował się też drugi samochód, którym przestępcy odjechali w nieznanym kierunku.

Na razie policja nie ujawnia szczegółów dotyczących sprawców ani przebiegu śledztwa. Młodsza aspirant Żaneta Kumoś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żarach, skomentowała jedynie, że „miał miejsce czyn o charakterze kryminalnym, na miejscu trwają czynności”.

Służby prowadzą obecnie intensywne poszukiwania przestępców, sprawdzając m.in. nagrania z kamer monitoringu w okolicy oraz inne możliwe ślady. Funkcjonariusze apelują również do mieszkańców regionu o zgłaszanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ujęciu sprawców.

Mieszkańcy okolicznych miejscowości są wstrząśnięci zdarzeniem, a w mediach lokalnych pojawiają się apele policji o zgłaszanie wszelkich informacji, które mogą przyczynić się do ujęcia sprawców. Napad w Łęknicy pokazuje, że przestępcy są coraz bardziej zuchwali, a działania służb koncentrują się na szybkim wyjaśnieniu sprawy i zabezpieczeniu kolejnych transportów gotówki.

źródło: Gazeta Lubuska

Przeczytaj również: