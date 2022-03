Groźny napad w Medyce (woj. podkarpackie). Jak informuje portal se.pl doszło tam do ataku nożownika na sprzedawcę w sklepie spożywczym. Napastnik został brawurowo unieszkodliwiony. Wszystko zostało uwiecznione na nagraniu.

Sprawę opisał portal se.pl. Dziennikarze ustalili, że zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 28 lutego, po godz. 22. Do sklepu spożywczego w Medyce, czyli w miejscowości przy przejściu granicznym z Ukrainą, wszedł ubrany na czarno mężczyzna.

Z relacji wynika, że początkowo rozmawiał ze sprzedawcą, a następnie wycofał się, by po chwili… zaatakować. Na nagraniu widać, jak rusza za ladę. W pewnym momencie wyciąga nóż i atakuje sprzedawcę.

Sklepikarz zachował jednak zimną krew. Udało mu się przechwycić nóż i obezwładnić agresora. Po wszystkim poczekał z nim na przyjazd policji.

Portal skontaktował się z policją w Przemyślu. – Mogę potwierdzić, że doszło do takiego zdarzenia. Na szczęście nikomu nic się nie stało – powiedziała asp. sztab. Małgorzata Czechowska. Policjantka przyznała, że napastnik był obcokrajowcem, jednak nie był to obywatel Ukrainy. O sprawie pisze też portal esanok.pl.

